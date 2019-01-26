Российские наемники из так называемой ЧВК "Вагнер" отправились в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к организации.
Venesuelos nacionalinės gvardijos pareigūnai
© AFP / Scanpix

По словам одного из источников, одна группа наемников прибыла туда перед президентскими выборами в мае 2018 года (осталась ли она в стране, из публикации неясно), другая — недавно. Россияне якобы прилетели в Венесуэлу не из РФ, а из других стран, где находились с заданиями, пишет "Медуза".

Евгений Шабаев, который упоминается в СМИ как атаман хуторского казачьего общества Ховрино и нередко комментирует новости про ЧВК "Вагнер", рассказал со ссылкой на источники, что в Венесуэле может быть до 400 человек наемников из России и что в их задачи якобы входит не допустить задержания президента его собственными охранниками, среди которых могут быть сторонники оппозиции.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: "У нас нет такой информации".

Россия не направляла военнослужащих, в том числе частных контрактников, в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро, заявил агентству "Интерфакс" член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Никаких военнослужащих, в том числе частных контрактников, РФ в Венесуэлу не посылала", - заявил Клинцевич.

"Если президент Николас Мадуро и привлекал какие-то частные военные компании, то российское государство об этом не знает и за это не отвечает", - цитирует слова российского сенатора Newsru.com.

В Венесуэле на фоне критического положения в экономике несколько лет продолжается политический кризис. 23 января на масштабной акции протеста лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента; его поддержали США и многие страны Южной Америки. Россия встала на сторону президента Николаса Мадуро, который остается у власти.

Россия, которая помогает социалистическому правительству Мадуро миллиардами долларов, на этой неделе пообещала ему поддержку, после того как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом при поддержке Вашингтона.

Это последний международный политический кризис, который разделил мировые супердержавы. США и Европа поддерживают Гуайдо, а Россия и Китай призывают не вмешиваться во внутренние дела государства.

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