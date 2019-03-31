По его данным, передача версии документа на корейском и английском языках состоялась 28 февраля в ханойском отеле Metropol. По словам знакомого с обсуждениями источника агентства, это был первый случай, когда сам Трамп четко обозначил непосредственно Ким Чен Ыну, что он имел в виду под денуклеаризацией.

В тот же день запланированный рабочий обед лидеров двух стран был отменен. Хотя ни одна из сторон не представила полного отчета о причинах провала саммита, документ может помочь объяснить это, говорится в материале.

В английской версии документа, с которой ознакомилось Reuters, содержится призыв к полному демонтажу ядерной инфраструктуры КНДР, ликвидации программ создания биологического и химического оружия, а также всех баллистических ракет, пусковых установок и связанных с этим объектов.

Кроме того, США потребовали, чтобы Пхеньян предоставил всеобъемлющую декларацию по своей ядерной программе, приостановил строительство любых объектов ядерной инфраструктуры, а также допустил американских и международных инспекторов.

Reuters отмечает, что документ, вероятно, отражал давнюю и жесткую "ливийскую модель" денуклеаризации, вынашиваемую советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном и неоднократно отвергаемую Северной Кореей. В 2003 году Ливия в обмен на снятие международных санкций отказалась от разработок оружия массового поражения и пустила в страну международных экспертов.

Трамп ранее в публичных комментариях дистанцировался от подхода Болтона и говорил, что "ливийский сценарий" может быть использован только в случае невозможности достичь соглашения. Аналитики считают, что Ким Чен Ын мог бы посчитать предложение такого сценария оскорбительным и провокационным.

Первый в истории саммит США - КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит прошел в конце февраля во Вьетнаме, но закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции американского и северокорейского лидеров.

Трамп объяснил, что КНДР хотела добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такой вариант не устроил. В свою очередь МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

29 марта, отвечая на вопросы журналистов в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, президент США заявил, что необходимости в дополнительных санкциях против Северной Кореи пока нет, но они не исключены в будущем. Трамп пояснил, что граждане КНДР "сильно страдают, переживают тяжелые времена", цитирует ТАСС.

При этом он подчеркнул, что высоко ценит и считает полезными личные отношения с Ким Чен Ыном, которые "чрезвычайно важно сохранять... по меньшей мере так долго, как это возможно". Трамп заверил, что "очень хорошо" ладит с лидером КНДР, и между ними имеется "очень хорошее взаимопонимание".