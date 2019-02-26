Reuters: Коэн предоставит властям США новые детали по "российскому делу"

По информации агентства, Коэн расскажет, что Трамп несколько раз после выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах спрашивал экс-адвоката о проекте строительства небоскреба Trump Tower в Москве.
Показания Коэна о том, что Трамп интересовался проектом еще в июне 2016 года, в случае если это правда, подтвердят, что президент США был лично заинтересован в деловых отношениях с Россией во время предвыборной кампании, отмечается в материале.
Коэн также намерен предоставить конгрессменам «подробные сведения» о выплатах Трампа денег в обмен на молчание американской порноактрисе Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс, а также информацию о «денежном следе» Трампа.
Кроме того, Коэн намерен предоставить ранее неизвестную информацию о финансовых документах американского президента.
В декабре бывший адвокат Трампа был приговорен к трем годам тюремного заключения. Коэн отправится в тюрьму 6 мая. На этой неделе в конгрессе США пройдут несколько заседаний с участием Коэна, на которых он даст показания.
На прошлой неделе американские СМИ сообщали, что 21-месячное расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года приближается к концу.
Ранее сообщалось, что судебный комитет палаты представителей США располагает доказательствами вмешательства президента США Дональда Трампа в дело Коэна.
Москва отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.
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