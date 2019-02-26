Reuters: Коэн предоставит властям США новые детали по "российскому делу"

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн во время дачи показаний перед конгрессом на этой неделе представит новые детали по «российскому делу», передает Reuters со ссылкой на источник.
Michaelas Cohenas
© Reuters / Scanpix

По информации агентства, Коэн расскажет, что Трамп несколько раз после выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах спрашивал экс-адвоката о проекте строительства небоскреба Trump Tower в Москве.

Показания Коэна о том, что Трамп интересовался проектом еще в июне 2016 года, в случае если это правда, подтвердят, что президент США был лично заинтересован в деловых отношениях с Россией во время предвыборной кампании, отмечается в материале.

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Коэн также намерен предоставить конгрессменам «подробные сведения» о выплатах Трампа денег в обмен на молчание американской порноактрисе Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс, а также информацию о «денежном следе» Трампа.

Кроме того, Коэн намерен предоставить ранее неизвестную информацию о финансовых документах американского президента.

В декабре бывший адвокат Трампа был приговорен к трем годам тюремного заключения. Коэн отправится в тюрьму 6 мая. На этой неделе в конгрессе США пройдут несколько заседаний с участием Коэна, на которых он даст показания.

На прошлой неделе американские СМИ сообщали, что 21-месячное расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года приближается к концу.

Ранее сообщалось, что судебный комитет палаты представителей США располагает доказательствами вмешательства президента США Дональда Трампа в дело Коэна.

Москва отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.

Gazeta.ru
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