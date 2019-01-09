Первый и единственный в Париже нудистский ресторан закрывает двери для посетителей чуть больше чем через год после открытия.
Nudistai
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Всему виной - недостаток клиентов. Владельцы ресторана братья-близнецы Майк и Стефан Саада сказали, что были вынуждены пойти на такой шаг, чтобы избежать финансовых неприятностей.

"Приходите к нам, пока не поздно", - обратились рестораторы к потенциальным клиентам, которые согласились бы испытать экзотическое сочетание наготы и высокой кухни до закрытия ресторана 16 февраля.

"Мы рассчитываем на вашу поддержку, - написали они на странице ресторана в "Фейсбуке". - Мы благодарны всем, кто участвовал в этом приключении. В нашей памяти останется только хорошее и прекрасные люди, с которыми мы познакомились".

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Ресторан "О'Натюрель" с помпой открылся на востоке Парижа в ноябре 2017 года.

Посетителям предлагали оставлять в гардеробе не только одежду, но и мобильные телефоны, чтобы ни у кого не было соблазна сфотографировать другого.

После этого клиентам выдавали тапочки, хотя женщинам все же разрешалось оставаться в туфлях на высоких каблуках.

Черные шелковые чехлы на стульях меняли несколько раз в течение вечера, а на окнах висели плотные белые шторы.

Единственные одетые люди в ресторане - официанты. Раздеваться им не разрешали законы Франции.

Удар по нудизму

Открытие ресторана "О'Натюрель" воспринималось во Франции как признак того, что нудизм стал частью обыденной жизни в стране, в которой больше всего в мире нудистских курортов. Ежегодно их посещают до 4 миллионов человек.

Два года назад в одном из парков Парижа - Венсенском лесу - не так давно открылась новая летняя зона для нудистов, в музеях и театрах проводятся специальные вечера для поклонников естественной наготы.

В отличие от лондонского ресторана "Буньяди", который ненадолго открылся в 2016 году, хозяева ресторана "О'Натюрель" обслуживают посетителей одетыми.

"Мы хотим, чтобы посетители чувствовали себя максимально комфортно", - говорит Стефан.

"Как только посетители входят в зал, мы сопровождаем их к столикам и заверяем их, что никто на них не смотрит", - говорил Стефан при открытии ресторана.

Не было веранды

Известие о закрытии ресторана привело в отчаяние поклонников нудизма во Франции. По словам активиста натуристского движения Седрика Амато, ресторан опережал свое время.

"Возможно, такое нудистское заведение появилось в Париже слишком рано, - говорит Амато. - Я обедал там много раз и был очень доволен".

Он объясняет закат ресторана тем, что в нем не было веранды. Ресторан находится в жилом районе, и сделать там веранду было затруднительно.

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