Республиканцы в США предложили "самые жесткие" санкции против России

Россия, Китай и Иран были причислены к "самым агрессивным противникам Америки", против них предлагается ввести "самые жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом". В частности, в докладе Россию предлагают признать государством - спонсором терроризма, ввести санкции в отношении нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и подконтрольных России лиц за рубежом. Кроме этого, планируется разработать стратегию обращения напрямую к российскому народу и поддержке его в стремлении к демократии, минуя российские власти.
Под санкции могут попасть партийные функционеры Китая и предприятия Ирана
В докладе предлагается ввести санкции против членов руководства Коммунистической партии Китая из-за преследований уйгуров и подавления протестов в Гонконге. Точечные санкции, по мнению авторов доклада, будут эффективнее масштабных пошлинных мер. Что касается Ирана, тут санкции предлагается ввести в отношении некоторых секторов иранской экономики, а также связанных с Ираном региональных структур – в частности, поддерживаемых Тегераном боевых групп за пределами страны.
Предложенные санкции не являются внесенным в Конгресс законопроектом и выполняют роль рекомендации.
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