Республиканцы обнаружили письменные доказательства того, что ФБР скрывало факты нарушения закона бывшим госсекретарем и кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на конгрессменов, близких к материалам дела, пишет портал телеканала "Дождь".
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По их словам, существуют документы ФБР, которые свидетельствуют об "огромных объемах" секретной информации, проходившей через незащищенную электронную почту Клинтон и ее помощников. ​​Например, в одном из документов сказано, что через сервер Клинтон прошли восемь посланий с грифом "совершенно секретно" и 37 с грифом "секретно".

Кроме того, один из ключевых свидетелей по этому делу дал ложные показания, следует из документов. Отмечается, что в документах ведомства его имя было отредактировано. По словам собеседников издания, свидетель работал в компьютерной фирме, которая занималась обслуживанием сервера Клинтон после ее ухода с поста госсекретаря. Мужчина сначала заявил, что не удалял писем экс-госсекретаря, однако позднее признал, что стер ее архив сообщений в 2015 году после запроса конгрессменов о доступе к нему. При этом ФБР не выдвинуло против свидетеля обвинения в связи с дачей ложных показаний и предоставило ему иммунитет, подчеркнули источники.

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Согласно их словам, ФБР начало подготовку заявления об отсутствии в деятельности Клинтон признаков преступлений еще до окончания расследования и опроса десятков ключевых свидетелей.

Как следует из статьи, ФБР намеренно фальсифицировало данные, чтобы не допустить уголовного преследования бывшего госсекретаря, заключили собеседники издания.

Трамп в ходе своей кампании критиковал Клинтон за использование личной электронной почты, а во время предвыборных дебатов пообещал посадить своего оппонента в тюрьму из-за этого дела. В июле 2016 года ФБР заявило, что не видит оснований для продолжения уголовного дела, так как не обнаружило в письмах Клинтон материалов с грифом секретности. В конце октября, за неделю до президентских выборов в США ФБР заявило о возобновлении расследования в отношении Клинтон. Поводом для этого он назвал новые письма бывшего госсекретаря, которые были найдены на компьютере ее ассистента.

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