Respekt: сотрудник российской спецслужбы привез в Прагу рицин для покушения на мэра Праги и других политиков

Возможный участник покушения был сотрудником одной из российских спецслужб и мог пользоваться дипломатическими документами и помощью сотрудников российского посольства, предполагает издание. По мнению источников в чешских спецслужбах, "его коллеги месяц назад должны были отправиться из России в разные города Европы".
Представители МИД РФ или российских спецслужб публикацию Respekt о "человеке с рицином" пока не комментировали. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование чешского издания "уткой".
"Мы не в курсе вообще этого расследования. Мы не знаем, кто расследовал, что расследовал. Похоже на очередную "утку", – сказал Песков.
С момента прилета россиянина в Прагу чешские спецслужбы взяли под охрану нескольких пражских политиков: главу администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. О том, что к ним приставили охрану, тот же Respekt сообщил неделю назад, но ни мэр, ни Коларж официально это не комментировали. Тем не менее пресс-секретарь мэра Праги подтвердила, что он больше не пользуется общественным транспортом, как делал раньше, а "по соображениям безопасности" ездит на работу на машине.
Kоларж был одним из главных инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Коневу.
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