"Делегация соберется и будет решать. В принципе, мы не видим себя в одном зале с россиянами. Мы просто прекратим участие Украины в летней сессии. И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", - подчеркнула она.
Народный депутат сказала, что украинская делегация будет протестовать во время процедуры возврата полномочий членов делегации РФ во вторник.
"Мы будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря ПАСЕ без Украины", - рассказала Ионова.
И.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции напомнила, что 6 из 11 депутатов из делегации РФ находятся под мировыми санкциями, поскольку они голосовали за ввод войск в Украину.
"Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство, это начало разрушения самой организации", - заявила Ионова, комментируя резолюцию о возвращении делегации РФ.
По ее словам, в последние 5 лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко - "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель, и с другими".
Ионова отметила, что в администрации президента Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ, которые предлагали встретиться с президентом перед его визитом во Францию, чтобы рассказать "обо всех угрозах, поскольку понимали позицию французов".
Она добавила, что немцы и французы "сегодня и в последнее время не скрывали свою пророссийскую политику".
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм.
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