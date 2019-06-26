Как свидетельствуют результаты голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.
Частично решение о возвращении российской делегации поддержали Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.
Украина и Грузия проголосовали против в полном составе.
Также против решения проголосовало большинство делегатов от Польши, Великобритании и Швеции, а также те представители Литвы, Латвии и Эстонии, которые участвовали в голосовании.
Комментируя результаты голосования, первый вице-спикер ВР и член украинской делегации Ирина Геращенко раскритиковала позицию Нидерландов.
"А знаете, кто больше всего меня поразил сегодня? Голландские депутаты. На днях международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН 17. Установила причастность россиян к убийству 280 человек. Сегодня голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Уверена то, что они никогда не встречались с семьями жертв, не были на похоронах останков", - написала она в Facebook.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм.
Президент Эстонии назвала решение ПАСЕ о возвращении России права голоса постыдным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала решение...
Прокуратура Грузии намерена арестовать одного из лидеров оппозиции
Грузинская прокуратура обвинила Никанора Мелию из...
После авианалетов в Сирии ООН требует ответов от России
ООН интересует, как Россия использует данные о...
Решение ПАСЕ о возвращении России: какие страны проголосовали "за"
За резолюцию об изменении санкционного режима и...
НАТО: у России есть время до августа, прежде чем мы начнем отвечать (18)
Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на...
TOP новостей
Новая идея главы Минздрава Литвы: сигареты в магазинах будут "спрятаны" (9)
С целью снижения зависимости жителей от табачных...
Александр Морозов. Кремль выдает паспорта на Донбассе. Что это значит? Специально для DELFI (12)
Путин подписал указ о выдаче российский паспортов...
Адвокат жестоко избитой девушки: она все еще не может говорить (5)
17-летняя жительница Юрбаркаса, которая в конце мая была...
Торговцы копченой рыбой в Паланге этим летом удивляют покупателей
Неотъемлемая часть отдыха на литовском взморье -...
Россия объявила Грузии экономическую войну, Литва призывает жителей ехать на отдых в Грузию (78)
В Тбилиси уже не первый день проходят протесты. В...