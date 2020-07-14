Политика в отношении России и Украины будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), представляя в понедельник, 13 июля, на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Евросоюзе, сообщает корреспондент DW.

Касаясь вопроса о газопроводе"Северный поток - 2", прокладку которого по дну Балтийского моря в Германию пытается завершить "Газпром", Мас отметил, что для Берлина это вопрос экономической политики. "В отношении этого проекта мы не будем сейчас менять нашего решения. Мы считаем, что это - вопрос диверсификации наших источников поставок энергоносителей", - отметил министр.

Стратегические отношения ЕС-Россия

Говоря о политике в отношении России в целом, Хайко Мас напомнил, что в Евросоюзе по этому поводу сохраняется "минимальный консенсус", состоящий в регулярном продлении санкций. "Я считаю, что нам нужно больше… Потому мы хотим подготовиться ко времени, когда с Россией можно будет опять более интенсивно говорить о стратегических отношениях. Я считаю, к этому следует готовиться. Вот почему мы займемся этой темой в рамках нашего председательства в Совете ЕС", - отметил Мас. В то же время он подчеркнул, что "для изменения и восстановления стратегических отношений ЕС с Россией, необходимо решение в Украине".

Глава германского МИДа рассказал, что переговоры в "нормандском формате" о реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно. "Переговоры нелегкие, прогресс ограниченный, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой тому, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России", - подчеркнул Мас. В частности, он напомнил, что режим прекращения огня до сих пор нарушается и что договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже о разведении сил не выполнены.