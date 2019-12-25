Правозащитная организация "Репортеры без границ" призывает незамедлительно освободить основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы строгого режима Белмарш. Подобный шаг необходим в свете сообщений о значительном ухудшении состояния разоблачителя, говорится в заявлении правозащитников, опубликованном во вторник, 24 декабря.
Кроме того, "Репортеры без границ" призвали власти США снять обвинения в шпионаже с Ассанжа. Его экстрадиция в Соединенные Штаты создаст опасный прецедент, считают правозащитники.
В конце ноября более 60 врачей заявили, что жизнь основателя WikiLeaks находится в опасности и что он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи. По мнению медиков из восьми стран, разоблачителя необходимо перевести в университетскую клинику, поскольку имеются "реальные опасения", что в тюрьме Ассанж "может умереть".
Арест в посольстве Эквадора
В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где разоблачителя хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.
Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку разоблачителя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. Суд в Лондоне в мае приговорил его к 50 неделям лишения свободы.
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"Репортеры без границ" призывают освободить Джулиана Ассанжа
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