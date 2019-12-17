"Репортеры без границ" насчитали 389 журналистов за решеткой

389 журналистов и других медийных работников находятся в местах лишения свободы, оказавшись там из-за своей профессиональной деятельности, сообщается в ежегодном отчете международной организации "Репортеры без границ" о ситуации со свободой слова и СМИ в мире, обнародованном во вторник, 17 декабря.
Как уточняется в тексте, это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Почти половина из оказавшихся за решеткой поделена между тремя странами: Китаем, Египтом и Саудовской Аравией. С начала года в мире были убиты 49 журналистов, причем лишь меньшинство из них погибли в зонах вооруженных конфликтов. Самые опасные для журналистов страны 2019 года - это Сирия, Мексика, Афганистан, Пакистан и Сомали.
Кроме того, 57 медийных работников были похищены, один из них на востоке Украины, остальные в Сирии, Йемене и Ираке. Многие из них считаются пропавшими без вести. Как подчеркивается в отчете, контролирующие территории на востоке Украины сепаратисты относятся к тем, кого берут в заложники, как к заключенным, обвиняемым в тяжелых преступлениях, которых подвергают соответственно тяжелым наказаниям.
По словам председателя правления "Репортеров без границ" Михаэля Редиске (Michael Rediske), "большое количество лишенных свободы журналистов и журналисток в Китае, Египте и Саудовской Аравии - это доказательство того, что эти страны все дальше закручивают гайки репрессий". Отчет организации включает в себя тщательно собранную и проверенную информацию за период от 1 января до 1 декабря 2019 года.
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