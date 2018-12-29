Рекордное число мигрантов пересекает Ла-Манш на лодках, пытаясь попасть в Британию

С начала ноября не менее 220 человек попытались таким образом прибыть в страну.

Эти попытки не прекратились и в рождественские праздники: 25 декабря 40 человек, включая двоих детей, прибыли в страну на пяти лодках с территории Франции.

А в пятницу 28 декабря ранним утром у берегов Дувра были задержаны еще 12 человек.

Саджид Джавид призвал своих французских коллег немедленно обсудить ситуацию, сказав, что британский Хоум-офис озабочен тем, что эта ситуация может привести к гибели людей.

В субботу в британский портовый город Дувр срочно направилась министр по иммиграционным вопросам Кэролайн Ноукс, чтобы обсудить ситуацию на месте.

Ранее депутат парламента от Дувра Чарльз Элфик призвал власти выделить больше патрульных кораблей для мониторинга пролива Ла-Манш, отделяющего Британию от европейского континента.

Он также сказал, что министерство внутренних дел "недостаточно серьезно относится к тому, что происходит, и кризисная ситуация продолжает нарастать".

Официальные лица с обеих сторон - из Франции и Британии - не раз предупреждали об опасности пересечения на маленьких лодках пролива, который считается одной из самых загруженных водных магистралей мирового судоходства.

Британская полиция сравнила это путешествие с попыткой перебежать лондонскую кольцевую магистраль M25 в час пик.

В ответ на прозвучавшую критику Саджид Джавид заявил, что Хоум-офис взял ситуацию под свой контроль, и теперь он лично отвечает за стратегию реагирования, получая ежедневные сводки по ситуации.

Он также попросил пограничную службу оценить, к чему может привести увеличение числа патрульных кораблей: послужит ли это сдерживающим фактором или же наоборот - подвигнет большее число мигрантов на это рискованное предприятие.

Почему именно сейчас?

В то же время Бриджет Чапман из благотворительной организации графства Кент Kent Refugee Action Network отметила, что нынешняя ситуация стала результатом того, что британские власти усилили иммиграционный контроль на выезде во французском портовом городе Кале.

"Мы установили большой забор, чтобы люди не могли пробраться к поездам и автофургонам, поэтому они прибегают к другим методам, чтобы добраться сюда", - сказала она в интервью Би-би-си.

"Брексит" также играет не последнюю роль.

Как показало собственное расследование, проведенное Би-би-си, контрабандисты подстегивают нелегальных мигрантов, утверждая, что тем надо торопиться, поскольку после выхода Британии из ЕС границы "захлопнутся накрепко".

Британские и французские власти говорят, что возросшее число мигрантов, пересекающих Ла-Манш, стало результатом активизации "организованной преступности и мафии".

Откуда эти мигранты?

Большинство нелегальных мигрантов - из Сирии и Ирана. Более 5 миллионов сирийцев покинули свою страну с начала там гражданской войны в 2011 году, а за последние два года иранские граждане подали в Британии больше прошений о предоставлении убежища, чем представители какой-либо другой нации.