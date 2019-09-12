"71% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем этого года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза", – сообщается в резюме опроса.

В начале года довольных работой кандидата Зеленского было менее 20%, летом показатель довольных работой президента удерживался на уровне 50%.

Кроме того, 29% респондентов положительно оценивают работу премьер-министра Алексея Гончарука. В то же время, почти 60% опрошенных не смогли оценить работы главы правительства.

Работой Верховной Рады довольны 39% респондентов, недовольны - 16%. Затруднились оценить - 45%.