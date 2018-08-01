Согласно сведениям, размещенным на сайте ВЦИОМ, еще 14 января рейтинг партии составлял 53,2 процента. Таким образом, за полгода единороссы потеряли 16 процентных пунктов. Резкое снижение фиксируется с 24 июня 2018 года и, как указывает информационный портал "Медуза", возможно, связано с поддержкой депутатами от партии власти законопроектов об увеличении НДС и повышении пенсионного возраста, вызывающих негативную реакцию в российском обществе.
Минимальный показатель "Единой России" за все время существования партии был зафиксирован 25 декабря 2011 года. Тогда, на фоне протестов против фальсификаций результатов выборов в Госдуму, рейтинг партии составил 34,4 процента.
На фоне падения рейтинга правящей партии ВЦИОМ зафиксировал положительную динамику коммунистов, активно выступающих против пенсионной реформы. За последние две недели рейтинг КПРФ прибавил почти 2 процентных пункта и составляет сегодня 15,5 процента.
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