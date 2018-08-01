Согласно сведениям, размещенным на сайте ВЦИОМ, еще 14 января рейтинг партии составлял 53,2 процента. Таким образом, за полгода единороссы потеряли 16 процентных пунктов. Резкое снижение фиксируется с 24 июня 2018 года и, как указывает информационный портал "Медуза", возможно, связано с поддержкой депутатами от партии власти законопроектов об увеличении НДС и повышении пенсионного возраста, вызывающих негативную реакцию в российском обществе.
Минимальный показатель "Единой России" за все время существования партии был зафиксирован 25 декабря 2011 года. Тогда, на фоне протестов против фальсификаций результатов выборов в Госдуму, рейтинг партии составил 34,4 процента.
На фоне падения рейтинга правящей партии ВЦИОМ зафиксировал положительную динамику коммунистов, активно выступающих против пенсионной реформы. За последние две недели рейтинг КПРФ прибавил почти 2 процентных пункта и составляет сегодня 15,5 процента.
В убийстве российских журналистов заподозрили боевиков мусульманской группировки "Селека" (1)
Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр...
В Армении российские военнослужащие учинили пьяный дебош (1)
В армянском городе Гюмри накануне произошел очередной...
Из Литвы в Украину завезли 51 тысячу "евроблях" (1)
Издание Opendatabot опубликовало данные от Налоговой...
"Эльфы" НАТО из Литвы и Польши, которые покончат с русскими "троллями" в интернете (80)
В контексте дезинформационной войны тех, кто нападает,...
Суд в США заблокировал инструкции по распечатке оружия на 3D-принтерах
Федеральный суд штата Вашингтон временно заблокировал...
TOP новостей
Министерство предлагает изменения ПДД: ужесточат требования и к водителям, и к пешеходам (19)
Министерство транспорта и сообщения Литвы инициирует...
Депутаты литовского парламента добиваются признания Литовской компартии преступной организацией (61)
Члены парламентской фракции Союза...
Ради заработка предприниматели в Литве нарушают закон (4)
Полгода назад в Литве вступили в силу поправки к...
Радует цена на горючее? Это ненадолго (3)
С 1 января 2015 г. Литва стала 19-м членом еврозоны. С тех...
Из Литвы в Украину завезли 51 тысячу "евроблях" (1)
Издание Opendatabot опубликовало данные от Налоговой...