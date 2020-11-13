Макрон призвал Европу принять единые и жесткие меры для борьбы с радикализмом и экстремизмом, на которые Франция рассчитывала еще в 2015 году, когда пережила первые масштабные теракты в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". Не все европейские лидеры поддержали заявления Макрона, хотя они традиционно осудили теракты.

Главного союзника французский лидер нашел в лице австрийского канцлера Себастьяна Курца после теракта в Вене 2 ноября. Теперь оба пытаются убедить другие страны ЕС выйти за рамки традиционного набора мер борьбы с терроризмом.

Как перейти от слов к делу?



Европейские страны готовят совместное заявление, в котором, как ожидается, перечислят основные меры борьбы с терроризмом. По сведениям агентства Блумберг, это заявление уже пережило несколько серьезных правок.

По утверждению агентства, в изначальной версии документа девять раз упоминалась "исламистская" угроза. Теперь отсылка к религии в документе встречается лишь однажды — и только в формулировке: "Борьба ЕС с терроризмом направлена не против ислама, а против фанатичного и насильственного экстремизма". Даже на этой стадии документ все еще требовал доработки — финальный вариант министры внутренних дел должны утвердить в ближайшее время, но эти правки намекают на то, что европейские коллеги Макрона склонны выбирать более мягкие выражения, чем президент Франции.

Даже Себастьян Курц после теракта в Вене выбирал примирительные слова, явно стараясь снять напряжение в обществе: "Люди, исповедующие какую-либо религию, не наши враги, — сказал Курц. — Наш враг — это экстремисты и террористы".

В этом вопросе коллег поддержала Ангела Меркель, которая напомнила: "Это не борьба между исламом и христианством. Демократическое общество должно бороться с террористическим и антидемократическим поведением".

Премьер Нидерландов Марк Рютте добавил: "Подчеркну, что никогда не стоит начинать дискурс в нашем обществе, выделяя отдельные группы в зависимости от их происхождения или религии. Эта борьба — борьба цивилизации с варварством".

В попытке убедить коллег выступить единым фронтом Макрон провел по видеосвязи мини-саммит лидеров ЕС.

По итогам Макрон сказал, что необходимо задуматься о создании общих баз данных, усилении сотрудничества между полицейскими силами стран Европы, обмене информацией и улучшении системы, фиксирующей имена приезжих в Шенгенскую зону.

"Любая трещина в нашей обороне на границах или в пределах одного государства представляет риск для безопасности всех остальных государств-членов ЕС", — заявил президент Франции.

Он добавил, что приоритет — это строгие меры, в том числе реформирование правил перемещения внутри Шенгенской зоны.

Как Макрон хочет реформировать Шенген?



Макрон предлагает создать Совет внутренней безопасности Евросоюза, усилить безопасность внешних границ ЕС, а также проработать механизм введения санкций в отношении тех, кто не выполняет свои обязательства. По его мысли, свободное передвижение внутри Европейского союза возможно только в случае крепких внешних границ, а их Макрон назвал уязвимыми.

"Пространство свободного передвижения, каким является Шенген, — это главное достижение Европы. Но оно основывалось на обещании свободного передвижения без внутренних границ в обмен на обещание защиты и безопасности наших внешних границ. Это второе обещание выполняется недостаточно. Общественное мнение, государства, противостоящие террористической угрозе, не могут долго соглашаться с сохранением наших границ открытыми, если мы глубоко не реформируем Шенгенское пространство", — сказал Макрон.

Ангела Меркель в целом поддержала эту идею. А заодно напомнила, что в 2022 году должна заработать новая система авторизации въезда в Европу (ETIAS). Эта система поможет отслеживать приезжающих, которым не нужна Шенгенская виза.

В настоящие момент граждане более 60 стран мира могут въезжать в Шенгенскую зону без визы на срок до 90 дней, если цель их визита — туризм или бизнес. ETIAS призвана стать европейским аналогом американской ESTA, то есть каждый заявитель будет проходить проверку безопасности, что позволит Европе контролировать, не приезжают ли в страну таким образом нежелательные лица.

Предполагается, что каждый заявитель будет заполнять анкету онлайн. Система быстро определит, представляет ли он опасность, и если нет, то разрешение на въезд будет выдано автоматически через несколько минут. Если автоматическая проверка сочтет, что есть какие-то проблемы, заявление будут рассматривать уже компетентные люди. Собеседник Би-би-си в Еврокомиссии пояснил, что в подавляющем большинстве случаев (около 95%) заявки будут одобряться в автоматическом режиме. Правда, за обработку заявки путешественнику придется заплатить 7 евро.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия в начале декабря представит обновленную программу противодействия терроризму в Европе. В том числе там будут пункты о защите внешних границ стран Шенгена. В Еврокомиссии Би-би-си пояснили, что речь будет идти об усилении полномочий Европола — полицейской службы ЕС.

Шифрование для безопасности



Еще одно нововведение, которое ЕС может законодательно закрепить уже на следующей неделе, — удаление экстремистского контента в интернете.

Макрон признает, что интернет — свободное пространство, но эта свобода, подчеркивает он, неотделима от безопасности. И такая свобода не может играть на руку тем, кто распространяет "смертоносную идеологию".

"Именно поэтому совершенно необходимо, чтобы уже в самые ближайшие недели было одобрено принятие регламента об изъятии в течение одного часа контента террористической направленности", — сказал глава Франции.

Евросоюз уже подготовил проект документа, позволяющего спецслужбам получать доступ к зашифрованным сообщениям.

"Правоохранительным органам все больше нужен доступ к электронным доказательствам для эффективной борьбы с терроризмом. […] Однако бывают случаи, когда шифрование делает анализ содержания сообщений чрезвычайно сложным или практически невозможным", — пишут составители документа.

Они предлагают соблюдать баланс между "безопасностью, созданной благодаря шифрованию", и "безопасностью вопреки шифрованию". Евросоюз полностью поддерживает разработку и использование устойчивого шифрования, но при этом шифрование не должно мешать компетентным органам выполнять свою работу. А социальные сети и провайдеры, считают в ЕС, должны нести ответственность за то, чтобы их сервисы не использовались для пропаганды преступлений и терроризма.

Все проекты Макрона еще будут обсуждаться внутри ЕС — правда, мировые СМИ продолжают активно критиковать президента, причем не только за его реакцию на последние теракты.

Хотя Макрон много раз говорил о борьбе с радикальным исламизмом, в итоге он заявил, что сам "ислам — это религия, которая сегодня переживает кризис во всем мире". Правда, с тех пор он попытался успокоить мусульман, заявив телеканалу "Аль-Джазира", что Франция — это "страна, у которой нет проблем ни с одной религией", а его фраза о кризисе ислама была вырвана из контекста.

В отличие от Макрона, австрийский канцлер Курц, который еще недавно высказывал антииммигрантские настроения, в этот раз ограничился более сдержанными заявлениями.

"Он устоял перед соблазном популизма, — сказал NYT Питер Нойман, старший научный сотрудник Международного центра изучения радикализации Королевского колледжа в Лондоне. — В его случае было бы легко произнести речь, в которой будет высказана жесткая позиция в отношении мусульман. Но он этого не сделал".