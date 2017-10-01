Как сообщают испанские СМИ со ссылкой на очевидцев, столкновения произошли возле одной из школ, где проходило голосование. Активисты пытались не дать полицейским изъять урны для голосования.

По информации агентства ЭФЕ, как минимум один человек был госпитализирован с ранами на лице. Один из демонстрантов заявил агентству Франс-пресс, что получил ранение резиновой пулей в ногу.

Экстренные службы Каталонии сообщают, что в результате столкновений с полицией пострадали 38 человек, однако испанские власти не подтверждают эту информацию. По данным МВД Испании, ранения получили 11 полицейских.

В городе Жирона полицейские выбили двери спортивного центра, где должен был голосовать глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. На кадрах, показанных по испанскому телевидению, видно, как стражи порядка оттесняют желающих проголосовать.

По информации агентства Рейтер, Пучдемону все же удалось проголосовать на референдуме. Позднее он назвал поведение полиции "неоправданным проявлением жестокости".

Футбольный клуб "Барселона" и Футбольная федерация Каталонии потребовали отмены запланированного на вечер матча между каталонским клубом и командой "Пальма-де-Мальорка" в знак солидарности с избирателями.

Власти Испании назвали референдум фарсом и призвали руководство Каталонии остановить его.

Видео-трансляция

Утром в воскресенье в Каталонии начался процесс голосования на референдуме о независимости региона, запрещенном центральными властями Испании.

Полиция сразу начала изымать бюллетени и урны для голосования, следуя распоряжениям испанских судов.

Представитель правительства Каталонии Жорди Турулл заявил, что избиратели могут распечатывать электронные версии бюллетеней и приходить с ними на участки.

Жители Каталонии начали выстраиваться в очереди у участков для голосования за несколько часов до официального начала голосования. У входов на некоторые участки стоят тракторы, чтобы заблокировать возможные действия полиции.

Избирательные участки открылись в 9 утра по местному времени, но организаторы призывали людей прийти раньше, чтобы "защитить" места для голосования, и многие жители пришли за несколько часов до их открытия. Голосование продлится до 20.00 по местному времени.

Воскресенье станет "важным днем для демократии", сказал в интервью каталонскому телеканалу TV3 вице-президент правительства Каталонии Ориол Джункерас.

"Мы преодолели множество препятствий, нас ничто не остановит, - добавил он. - Если мы сами не защитим свои права, то кто их защитит?"

В бюллетенях для голосования только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?", и два варианта ответа, да или нет.

Накануне референдума в Барселоне прошла крупная демонстрация противников голосования.

Демонстранты, размахивавшие испанскими государственными флагами и транспарантами "Каталония - это Испания", вышли на центральную площадь Барселоны, где располагаются здания регионального правительства и городской мэрии.

Один из участников демонстрации сжег каталонский флаг, другие попытались сорвать транспарант с надписью "Больше демократии!", висевший на здании мэрии.

Референдум, который правительство Испании объявило незаконным, разделил каталонцев и поставил Испанию на грань самого серьезного за последние десятилетия конституционного кризиса.

В субботу полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии, в которых планировалось открыть избирательные участки.

Ранее полиция заняла здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии.

Мадрид направил в регион тысячи полицейских для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума. Дополнительные силы полиции размещены на двух кораблях в порту Барселоны.

Испанские власти в преддверии референдума конфисковывали бюллетени, налагали штрафы на крупных каталонских чиновников и временно задержали десятки каталонских политиков.

Каталония - высокоразвитая автономная область с населением в 7,5 млн человек на северо-востоке Испании - имеет свой язык, культуру и широкие права, но не признается испанской конституцией в качестве независимой республики.

Идея самоопределения становилась всё более популярной в последние пять лет. В результате местных выборов в 2015 году к власти в Каталонии пришел альянс партий, выступающих за независимость. В то же время около 40% избирателей поддержали партии, которые выступали против этого.