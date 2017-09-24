В контролируемом иракскими курдами Эрбиле накануне планируемого там референдума о независимости обострилась обстановка. К протестам иракских властей деятельно присоединились соседи из Ирана: курдские районы подверглись обстрелу, а после этого было объявлено о воздушной блокаде.
© AFP / Scanpix

Референдум о независимости курды хотят провести 25 сентября, в понедельник. Сейчас Курдский автономный район, или Иракский Курдистан, имеет статус широкой автономии, прописанный в конституции Ирака. Официальный Багдад выступает резко против плебисцита. США призывали к переговорам, но курды на это не пошли. Среди соседей Ирака активно противится проведению референдума Иран. Секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани ранее заявлял, что плебисцит и отделение курдского региона от Ирака автоматически отменит все соглашения по безопасности с Ираном и приведет к закрытию с ним границы.

Утром в субботу Иран обстрелял со своей территории контролируемые курдами районы Несколько артиллерийских снарядов, выпущенных со стороны Ирана, упали в районе погранперехода Хадж Омран на границе с Иракским Курдистаном. О жертвах не сообщается, передает ТАСС.

После этого Иран начал блокаду. Было объявлено о приостановке сообщения с Иракским Курдистаном. Позже иранское агентство FARS уточнило, что произошло это по запросу центрального правительства Ирака. "Все полеты из Ирана в аэропорты Сулеймании и Эрбиля, а также рейсы через воздушное пространство нашей страны в курдский регион прекращены", - указал пресс-секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Киван Хосрави.

Иракский Курдистан - область этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

NEWSru.com
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