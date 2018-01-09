По данным издания, снег в Сахаре выпал четвертый раз за 37 лет, информирует Gazeta.ru. В предудыщий раз снег в Сахаре выпадал в декабре 2016 года — это случилось впервые с 1979 года, когда на Айн-Сефра обрушился получасовой снежный шторм.
Снимки природного явления в алжирском городе Айн-Сефра сделал фотограф-любитель Карим Бушетата, который опубликовал кадры на Facebook.
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