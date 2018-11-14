Редчайший розовый бриллиант продан за рекордные 50 млн долларов

По словам главы европейского отдела аукционного дома Christie's, 2,6 млн долларов за карат - мировой рекорд цены для розовых бриллиантов.

Ориентировочная цена продажи камня до начала торгов была от 30 до 50 млн долларов США, он был продан через пять минут после начала торгов.

"Розовое наследие" когда-то принадлежало семье Оппенгеймер, управлявшей горнодобывающей компанией De Beers. Глава ювелирного департамента Christie's Рахул Кадакия назвал камень "одним из величайших бриллиантов мира".

"Такой цвет встречается у камней менее одного карата, но этот бриллиант - почти 19 карат, а розовый цвет такой же насыщенный! В это невозможно поверить", - сказал эксперт.

Бриллиант получил самую высокую оценку по шкале интенсивности цвета - "очень яркий".

Камень прямоугольной формы был найден в южноафриканской шахте около ста лет назад и, вероятно, не подвергался никаким изменениям с 1920 года, когда был огранен, отметили представители аукционного дома.

По словам специалистов, найти бриллиант такой интенсивности и размером больше 10 карат практически невозможно.

Предыдущий ценовой рекорд на розовые бриллианты был поставлен в ноябре 2017 года на аукционе в Гонконге. Тогда гораздо меньший камень в 8,41 карат был продан почти за 18 млн долларов США.