Парижская прокуратура открыла новое расследование в связи с жалобами редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo на резко увеличившееся количество угроз расправой в адрес сотрудников журнала, сообщает портал DW. По мнению представителей СМИ, поводом для роста угроз стала карикатура, опубликованная изданием 1 ноября.
© AFP/Scanpix

Обложка последнего номера журнала посвящена консервативному швейцарскому проповеднику, исламоведу, писателю и профессору Оксфордского университета Тарику Рамадану, которого две женщины обвинили в сексуальном насилии.

Художник Charlie Hebdo изобразил идеолога европейских исламистов с эрегированным членом, сопроводив рисунок подписью "Я - шестой столп ислама". Карикатура озаглавлена "Изнасилование. Защита Тарика Рамадана".

Напомним, в конце октября французская пресса сообщила о двух жалобах об изнасиловании, поданных против Рамадана. В одном случае речь шла о "перешедшей в ислам француженке 42 лет", у которой в тот период были проблемы с ногой, и она передвигалась на костылях. Она заявила, что Рамадан жестко изнасиловал ее осенью 2009 года в отеле в городе Лион.

За три дня до этого в Париже было начато расследование после жалобы еще одной женщины - 40-летней Хенды Айяри, бывшей салафитки, ставшей антирелигиозной феминисткой. По ее словам, изнасилование произошло весной 2012 года.

Сам Рамадан через своего адвоката объявил, что намерен подать на Хенду Айяри в суд за клевету. Все обвинения исламский проповедник назвал "лживой кампанией противников".

Выпускающий редактор и карикатурист Charlie Hebdo Лорен Луриссо отметил, что изданию угрожают постоянно, однако в данном случае количество непосредственных угроз физического уничтожения достигло "критического уровня". "Иногда число смертельных угроз, которые мы получаем в социальных сетях, достигает пика. Это именно такой случай. Тяжело установить, являются ли эти угрозы чем-либо серьезным, но мы относимся к ним всерьез, поэтому решили подать заявление в полицию", - заявил журналист.

Напомним, в январе 2015 года на редакцию Charlie Hebdo было совершено нападение: в офис издания ворвались террористы с огнестрельным оружием и убили 12 человек, прежде чем полиции удалось их нейтрализовать. То нападение стало местью за карикатуры на пророка Мухаммеда.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Пресса США: новости с "русского фронта" идут бурным потоком (3)

Новости с "русского фронта" идут бурным потоком, что...

Эстонские спецслужбы задержали на границе "агента ФСБ" (2)

Сотрудники эстонской Полиции безопасности (КаПо) на...

В Японии приговорили к повешению "черную вдову" (4)

В Японии приговорена к смертной казни Тисако Какэхи по...

Стрельба в Техасе: ВВС США не внесли нападавшего в базу преступников (1)

Представители командования Военно-воздушных сил США...

Опальный украинский олигарх Онищенко обосновался в Германии

Депутат Рады Александр Онищенко, разыскиваемый на...

TOP новостей

Европейский план для Украины из Литвы: говорить только о средствах - поверхностно (25)

Вести речь только лишь о финансовой помощи Украине —...

"Закон Магнитского" в первом чтении депутаты Сейма Литвы приняли (3)

Парламенту Литвы осталось проголосовать еще один раз,...

Премьер: чтобы увеличить зарплаты врачей, надо повысить ОНЗ (24)

Чтобы выполнить требование врачей и немедленно...

Фото: Сейм Латвии Baltijos kelias

"Бралюкас" из Вильнюса, литовский врач и латвийский политик: нам удалось удержать людей от насилия (6)

"Сейчас это уму непостижимо — литовец стал...

Долг "Газпрома" по штрафу Литве вырос до 42 млн. евро (73)

За не уплаченный до сих пор рекордной большой штраф...