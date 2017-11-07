Обложка последнего номера журнала посвящена консервативному швейцарскому проповеднику, исламоведу, писателю и профессору Оксфордского университета Тарику Рамадану, которого две женщины обвинили в сексуальном насилии.
Художник Charlie Hebdo изобразил идеолога европейских исламистов с эрегированным членом, сопроводив рисунок подписью "Я - шестой столп ислама". Карикатура озаглавлена "Изнасилование. Защита Тарика Рамадана".
Напомним, в конце октября французская пресса сообщила о двух жалобах об изнасиловании, поданных против Рамадана. В одном случае речь шла о "перешедшей в ислам француженке 42 лет", у которой в тот период были проблемы с ногой, и она передвигалась на костылях. Она заявила, что Рамадан жестко изнасиловал ее осенью 2009 года в отеле в городе Лион.
За три дня до этого в Париже было начато расследование после жалобы еще одной женщины - 40-летней Хенды Айяри, бывшей салафитки, ставшей антирелигиозной феминисткой. По ее словам, изнасилование произошло весной 2012 года.
Сам Рамадан через своего адвоката объявил, что намерен подать на Хенду Айяри в суд за клевету. Все обвинения исламский проповедник назвал "лживой кампанией противников".
Выпускающий редактор и карикатурист Charlie Hebdo Лорен Луриссо отметил, что изданию угрожают постоянно, однако в данном случае количество непосредственных угроз физического уничтожения достигло "критического уровня". "Иногда число смертельных угроз, которые мы получаем в социальных сетях, достигает пика. Это именно такой случай. Тяжело установить, являются ли эти угрозы чем-либо серьезным, но мы относимся к ним всерьез, поэтому решили подать заявление в полицию", - заявил журналист.
Напомним, в январе 2015 года на редакцию Charlie Hebdo было совершено нападение: в офис издания ворвались террористы с огнестрельным оружием и убили 12 человек, прежде чем полиции удалось их нейтрализовать. То нападение стало местью за карикатуры на пророка Мухаммеда.
Пресса США: новости с "русского фронта" идут бурным потоком (3)
Новости с "русского фронта" идут бурным потоком, что...
Эстонские спецслужбы задержали на границе "агента ФСБ" (2)
Сотрудники эстонской Полиции безопасности (КаПо) на...
В Японии приговорили к повешению "черную вдову" (4)
В Японии приговорена к смертной казни Тисако Какэхи по...
Стрельба в Техасе: ВВС США не внесли нападавшего в базу преступников (1)
Представители командования Военно-воздушных сил США...
Опальный украинский олигарх Онищенко обосновался в Германии
Депутат Рады Александр Онищенко, разыскиваемый на...
TOP новостей
Европейский план для Украины из Литвы: говорить только о средствах - поверхностно (25)
Вести речь только лишь о финансовой помощи Украине —...
"Закон Магнитского" в первом чтении депутаты Сейма Литвы приняли (3)
Парламенту Литвы осталось проголосовать еще один раз,...
Премьер: чтобы увеличить зарплаты врачей, надо повысить ОНЗ (24)
Чтобы выполнить требование врачей и немедленно...
"Бралюкас" из Вильнюса, литовский врач и латвийский политик: нам удалось удержать людей от насилия (6)
"Сейчас это уму непостижимо — литовец стал...
Долг "Газпрома" по штрафу Литве вырос до 42 млн. евро (73)
За не уплаченный до сих пор рекордной большой штраф...