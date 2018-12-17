В субботу объединительный собор в Киеве объявил о создании независимой от РПЦ православной украинской церкви, предстоятелем которой был избран митрополит Епифаний.

Перед собором выступил президент Петр Порошенко, по словам которого, духовную независимость "можно сравнить с независимостью политической". Порошенко заявил, что "там, где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российскими "Градами", и что украинская православная церковь - это "церковь без Путина и Кирилла".

"Вопрос автокефалии выходит далеко за пределы церковной ограды, - сказал президент. - Это - вопрос нацбезопасности".

Хотя похвальных слов в адрес Порошенко со стороны украинцев прозвучало немало, с ним согласились не все. Некоторые пользователи соцсетей обвинили Порошенко в попытке объединить церковные дела с государственными, а также сочли его речь попыткой поднять рейтинг перед президентскими выборами, запланированными на март 2019 года.

Российский православный публицист Сергей Чапнин пишет, что автокефалия в речи Порошенко "навсегда привязана к России через риторику отталкивания от нее". Слова президента о "церкви без Путина и Кирилла" он называет "прямой ересью", замечая, что он "остается с ними в одной Церкви до тех пор, пока они называют себя православными христианами и никто из них не отлучен".

"Весь смысл "собора" открыто сводится к войне с Россией!" - пишет главный редактор российского портала Katehon.ru, член Синодальной библейско-богословской комиссии Московского патриархата Аркадий Малер.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, бежавший в Россию после победы Евромайдана, опубликовал фотографии людей, пришедших на собор, с комментарием о том, что в их руках нет икон, а только флаги. "А ведь согласно Конституции, церковь в Украине отделена от государства", - пишет он.

Экс-министру юстиции Украины Елене Лукаш, занимавшей этот пост при Януковиче, объединительный собор напомнил "панихиду". Она назвала шествие "погребальным для рейтинга Порошенко". Она также отметила, что присутствующие принесли с собой флаги, а не иконы.

"Совершенно политическая речь. Страшная к тому же. Вообще непонятно, почему о церковных событиях первым сообщает президент", - написала российская журналистка Ксения Лученко.

Однако с критиками Порошенко согласились не все. Например, украинский журналист Роман Цимбалюк назвал решение о создании независимой церкви "историческим", заявив, что оно "обеспечит президенту Порошенко место в истории", вне зависимости от того, изберут его на второй срок или нет.

"Это - безвиз, умноженный на миллиард. Это на века!", - написал украинский блогер Олег Пономарь.

"Порошенко свою историческую миссию выполнил. Теперь очень важно, чтобы он на правах неформального основателя единой Православной Церкви Украины не превратил ее в одно из подразделений Администрации президента", - пишет журналист Сергей Руденко в колонке в издании "Deutsche Welle".

Де-факто Порошенко действительно вмешался в дела церкви, отмечает журналист, однако он сделал это в условиях "неприкрытой агрессии России". В этот момент наличие единой православной церкви - вопрос "не менее важный для страны, чем существование сильной армии", пишет Руденко.

Журналист Сергей Костеж "главным героем" субботнего события в Украине назвал бывшего предстоятеля УПЦ Киевского патриархата митрополита Филарета, который теперь останется, по словам Епифания, духовным наставником новой церкви.

"Значительную часть своей речи он [Порошенко] посвятил патриарху Кириллу, России, Кремлю, русским, московскому господству. Что-то еще про НАТО и Европу. Что новообразованная церковь Украины "будет служить исключительно интересам украинского народа". Не было в этой политической речи только слов о Христе, любви и вере", - написала Мария Свешникова в колонке на сайте российского телевидения "Вести.ru".

"Вот в какой атмосфере проходил так называемый собор или, скорее, бенефис Петра: выкрикивая националистические лозунги, Петр Порошенко буквально протискивался сквозь толпу в храм", - прозвучало в репортаже в вечернем выпуске новостей российского Первого канала.

"Для нас это событие ровно ничего не означает", - так прокомментировали в РПЦ создание в Украине независимой православной церкви. "Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью - не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем", - заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.

Ранее представители РПЦ заявляли, что создание в Украине некой религиозной организации, которую, по их мнению, не признает ни одна из существующих православных церквей мира, способно привести к обострению ситуации в стране, к кровопролитным конфликтам на религиозной почве и расколу в мировом православии.