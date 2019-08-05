В связи с инцидентом полиция задержала 17-летнего подростка, который, судя по всему, сбросил мальчика со смотровой площадки. Из заявления полиции следует, что ребенок и подросток не были знакомы, но установить все мотивы и обстоятельства происшествия пока не удалось.
"Подросток был задержан полицейскими по подозрению в попытке убийства и взят под охрану", - сообщили в полиции.
Трагедия произошла днем в воскресенье. Мальчик находился на смотровой площадке на 10 этаже галереи и упал на выступающую крышу на уровне пятого этажа.
Очевидцы рассказали, что услышали звук удара о твердую поверхность, после чего одна из женщин громко закричала: "Где мой сын?"
По словам корреспондента Русской службы Би-би-си Ольги Мальчевской, находившейся в тот момент в галерее со своим ребенком, площадка защищена высоким ограждением.
Версия о том, что мальчик выпал случайно, не рассматривается.
На место сразу же прибыли представители спасательных служб. Ребенка эвакуировали в больницу на вертолете.
"Там было по меньшей мере два пожарных расчета, 10 полицейских машин и бригада спасателей. Здание частично оцепили", - говорит другой сотрудник Би-би-си Джонни Даймонд, также случайно оказавшийся в галерее.
В 2018 году галерея "Тейт Модерн" стала самой популярной достопримечательностью Великобритании, ее посетили 5,9 миллиона человек.
Ребенка сбросили с 10 этажа галереи "Тейт Модерн". Он - в критическом состоянии
Шестилетний мальчик, упавший в воскресенье со...
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