Всего в Балтии было арестовано 20 человек – десять в Эстонии, восемь в Литве и двое в Латвии, сообщает Re:Baltica. Дело одного из задержанных, бывшего сотрудника Latvijas Dzelzceļš Александра Красноперова, сейчас рассматривает Елгавский суд. Красноперов обвиняется в шпионаже в пользу России: он пересылал видео с эшелонами военной техники НАТО своему знакомому в Калининград. Сразу после задержания Красноперов признал вину, затем стал отрицать, заявляя, что на него оказано давление. Сейчас его дело трещит по швам, пишет Re:Baltica: из 24 эпизодов в нем остались только 14. В начале января суд освободил Красноперова из-под стражи, сейчас он ходит на курсы сварщиков в Елгаве, надеясь найти работу.

Возможно, в мае до суда дойдет второе дело о шпионаже, подтвердила Re:Baltica адвокат Инесе Шулте. Обвиняемым является владелец крестьянского хозяйства в Алуксненском районе. Предполагается, что он собирал публично доступную информацию о происходящем на приграничной территории. По данным Re:Baltica, обвиняемый признает свою вину и сожалеет о содяенном.

Издание отмечает, что на вопрос, почему в Латвии задерживают намного меньше шпионов, есть два типичных ответа. Во-первых, считается, что латвийские спецслужбы высылают шпионов, работающих под прикрытием посольств, без шумных заявлений. Это утверждение невозможно проверить, так как информация является государственной тайной. Во-вторых, утверждается, что якобы Латвия раньше, чем Эстония освободились от бывших кадров КГБ в структурах безопасности. Re:Baltica полагает, что такое утверждение не выдерживает критики. Пять последних бывших сотрудников КГБ оставили Полицию безопасности в начале 2000-х годов, когда Латвию пригласили вступить в НАТО. В первые годы независимости они работали и в других правоохранительных учреждениях Латвии. В Эстонии двое из осужденных шпионов были связаны с КГБ.

Несколько связанных со структурами безопасности лиц, которые не желали публично назвать свои имена из-за специфики их работы, указали, что именно недостаток опыта по сбору доказательств является слабым местом ПБ в раскрытии дел шпионов. ПБ годами фокусировалась на сборе и анализе информации, но для осуждающего приговора этого не достаточно.

Кроме того, до 2016 года статья о шпионаже в Уголовном законе ЛР была фактически недоказуемой, заявила парламентский секретарь МВД Эвика Силиня ("Единство"). Закон предусматривал наказание за "передачу не подлежащих разглашению сведений по заданию зарубежных разведслужб, чтобы использовать их в ущерб интересам Латвии". То есть, надо было не только доказать, что сведения собирались по заданию зарубежных спецслужб, но и то, как они затем использовалась. В 2016 году Сейм принял поправки, в которых уже не было ссылки на "ущерб интересам Латвии".

Кроме того, есть различия и в следственной практике. В Эстонии все дела шпионов в основном расследует один прокурор, который входит в специально созданную в 2015-м году команду по расследованиям в приграничных территориях. В Литве особой практики нет, но дела о шпионаже в основном расследуют два прокурора, свидетельствует анализ Re:Baltica. Это позволяет им аккумулировать опыт и быть более эффективными. В Латвии дела о шпионаже рассматриваются в общем порядке – по месту преступления, и менять это не планируется, сообщили Re:Baltica в пресс-службе Генпрокуратуры.