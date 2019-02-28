Проект закона, представленный демократом от штата Флорида Вал Демингс и членом Республиканской партии от штата Нью-Йорк Элизой Стефаник, носит название "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина", передает телекомпания ABC 28 февраля. Конгрессмены требуют предоставить информацию не только о личных активах Путина, но и об активах, которые находятся под его контролем.

Речь идет о его доходах и доходах его семьи в России и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость. Конгрессменов также интересуют другие бизнес-интересы Путина, в том числе раскрытие бенефициарной информации.

Также выявлению подлежат "наиболее значимые российские высокопоставленные политические деятели и олигархи, которые способствуют коррупционной деятельности Владимира Путина", отмечается в тексте законопроекта.

Авторы законопроекта указали, что он представлен в ответ на данные разведывательного сообщества США о продолжающихся попытках России "подорвать американскую демократию".

"Лучший способ атаковать власть Путина и его пособников — это преследовать незаконные и секретные финансовые потоки, которые финансируют их операции", — говорится в заявлении Демингс. "Пора дать отпор и защитить нашу демократию", — подчеркнула она. Демингс напомнила, что 26 россиян и три российские компании уже были обвинены во вмешательстве в выборы 2016 года, но для предотвращения будущих возможных атак сделано крайне мало.

Хотя Путин задекларировал свой доход за 2017 год в размере около 300 000 долларов в дополнение к активам, включающим две квартиры, аналитики полагают, что в официальных данных представлена только часть богатства президента РФ, отмечает телеканал. По подсчетам известного своим противостоянием с Кремлем финансиста Уильяма Браудера состояние Путина может равняться 200 миллиардам долларов, что делает его одним из богатейших людей мира.

По мнению бывшего чиновника Госдепартамента США Бретта Брюна, "проверка бумажника Путина" даст понять российскому народу уровень коррупции, который царит в то время, как экономика страны находится в плачевном состоянии.

В феврале в сенат был внесен законопроект под названием "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля", в котором также содержится требование к американскому разведсообществу представить информацию об имуществе президента РФ.

Американские спецслужбы полагают, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Москва называет беспочвенными эти утверждения.