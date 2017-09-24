Первоначально запуск был запланирован на пятницу, но был отложен буквально в последнюю минуту из-за необходимости заменить батарею на разгонном блоке носителя, отмечает ТАСС.
Информация о грузе и оборудовании спутника не разглашается, как и сроки его эксплуатации, цели и задачи. Согласно НУВКР, NROL-42 предназначен для своевременного обнаружения потенциальных угроз национальным интересам США.
По данным интернет-ресурса SpaceFlight, на борту аппарата может находиться прибор HEO-4 ("Хео-4"), который оснащен инфракрасными сенсорами, позволяющими вести круглосуточное наблюдение за определенными объектами на Земле. Как считают специалисты ресурса, главное предназначение NROL-42 заключается в оперативном фиксировании ракетных запусков в Северном полушарии. В том числе - в Иране и Северной Корее, ракетные программы которых вызывают крайнюю обеспокоенность США.
Запуск в воскресенье стал седьмым по счету у ULA в текущем году и 121-м с момента основания компании в 2006 году.
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