Американская разведка запустила секретный спутник. Запуск произошел с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, спутник NROL-42 вывела на орбиту ракета-носитель Atlas V. Спутник работает в интересах Национального управления военно-космической разведки (НУВКР), его миссия не разъясняется. Об успешном пуске со ссылкой на компанию United Launch Alliance сообщает АР.
JAV žvalgybinis orlaivis RC-135
© Vida Press

Первоначально запуск был запланирован на пятницу, но был отложен буквально в последнюю минуту из-за необходимости заменить батарею на разгонном блоке носителя, отмечает ТАСС.

Информация о грузе и оборудовании спутника не разглашается, как и сроки его эксплуатации, цели и задачи. Согласно НУВКР, NROL-42 предназначен для своевременного обнаружения потенциальных угроз национальным интересам США.

По данным интернет-ресурса SpaceFlight, на борту аппарата может находиться прибор HEO-4 ("Хео-4"), который оснащен инфракрасными сенсорами, позволяющими вести круглосуточное наблюдение за определенными объектами на Земле. Как считают специалисты ресурса, главное предназначение NROL-42 заключается в оперативном фиксировании ракетных запусков в Северном полушарии. В том числе - в Иране и Северной Корее, ракетные программы которых вызывают крайнюю обеспокоенность США.

Запуск в воскресенье стал седьмым по счету у ULA в текущем году и 121-м с момента основания компании в 2006 году.

NEWSru.com
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