"В настоящее время ГУР отмечает ряд признаков, указывающих на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с применением химически опасных отравляющих веществ… В середине декабря на Донбасс прибыла группы российских специалистов по химическим, боевым и отравляющим веществам. В составе группы есть не только военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, но и представители специальных служб, и в частности ФСБ России", - сказал Скибицкий.

По его словам, РФ хочет использовать наличие на оккупированной территории Донбасса предприятий с опасным производством, в частности, где хранятся запасы отравляющих веществ (хлора и аммиака).

Использованию химического оружия могут способствовать погодные условия, которые усиливают стойкость отравляющих веществ, в частности хлора.

Скибицкий сообщил, что оккупационные войска на Донбассе готовятся к действиям в условиях химического заражения. Так, из РФ дополнительно завезены средства химзащиты для незаконных вооруженных формирований.

"При этом российские спецслужбы цинично рассчитывают на значительное количество жертв среди мирного населения, что обеспечит соответствующий резонанс и внимание международного сообщества", - отметил представитель ГУР.

По его словам, в дальнейшем это будет преподноситься российскими пропагандистами, как использование украинскими силовыми структурами химического оружия против жителей Донбасса.

Представитель ГУР отметил, что Россия пытается использовать весь арсенал информационно-политической пропаганды для дискредитации Украины перед международным сообществом.

По его словам, аналогичная схема использовалась Россией перед химической атакой в Сирии в районе Алеппо.

29 декабря министр обороны Степан Полторак назвал провокацией заявления РФ о подготовке Украиной химической атаки на Донбассе.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова снова заявила, что Украина может реализовать провокацию с использованием оружия массового поражения.

23 декабря спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил обеспокоенность относительно заявлений РФ, согласно которым Украина планирует провокации и собирается применить химическое оружие. "Такое дезинформирование беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии", - сказал он.

17 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы готовит провокацию на границе с Крымом, и ответ на это будет "мало не покажется". Секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал такое заявление Лаврова "бредом седого мерина".

13 декабря представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию на Донбассе для наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией.

5 декабря Захарова сказала, что Украина якобы перебрасывает войска к линии разграничения на Донбассе и готовит провокации с применением химоружия.