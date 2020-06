Сотрудники американской разведки "не сочли достоверной информацию" о том, что Россия якобы пыталась предложить награду боевикам радикального движения "Талибан" за убийства американских военных, и поэтому не донесла эти сведения до главы Белого дома или вице-президента Майка Пенса. Соответствующую запись в понедельник, 29 июня, оставил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S