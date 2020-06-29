Сотрудники американской разведки "не сочли достоверной информацию" о том, что Россия якобы пыталась предложить награду боевикам радикального движения "Талибан" за убийства американских военных, и поэтому не донесла эти сведения до главы Белого дома или вице-президента Майка Пенса. Соответствующую запись в понедельник, 29 июня, оставил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Возможно, это еще один сфабрикованный обман, касающийся России, который устроила распространяющая фейковые новости газета The New York Times в стремлении очернить республиканцев", - написал Трамп. До этого он также сообщил в Twitter, что брифинг "о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны россиян" не проводили и для руководителя аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза. "Все это отрицают, и нападений на нас было немного", - добавил он.

Россия назвала статью "фейком"

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники утверждалось, что Россия якобы тайно предлагала вознаграждение сторонникам радикального движения "Талибан" за убийства военных США. Цена и другие условия в материале не назывались. Авторы статьи утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

МИД РФ назвал эту статью "фейком". "Талибан" также выступил с опровержением этих сообщений. Официальный представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что целью подобных публикаций является создание препятствий для вывода американских войск из Афганистана.

В феврале 2020 года США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение. Оно предполагает снятие санкций, вывод войск США из Афганистана, обмен удерживаемыми лицами.