На побережье растет уровень воды, ожидается, что ураган приведет к затоплениям районов, находящихся в низине.
Местные власти приказали эвакуироваться 6,3 млн жителей - это более четверти всего населения Флориды.
В субботу вечером губернатор штата Рик Скотт предупредил, что время для эвакуации уже прошло - жителям Флориды предписано покинуть свои дома и отправиться в укрытия, а также избегать путешествий по дорогам.
По его словам, сейчас уже слишком поздно покидать зоны риска.
Мощность "Ирмы" в субботу была снижена с пятой категории до третьей, однако синоптики опасаются, что когда ураган достигнет Флориды, его мощность вновь вырастет до максимальной категории. Пока скорость ветра составляет около 193 км в час.
Ранее ураган ударил по Кубе, принеся проливные дожди и шквальный ветер. Согласно заявлению местного правительства, он нанес значительный ущерб прибрежным поселениям и курортам и оставил без электричества несколько районов острова.
По данным СМИ, скорость ветра на Кубе достигала 250 километров в час, высота волн - семи метров. Более миллиона кубинцев эвакуировались в ожидании урагана, сообщений о погибших нет.
По последним данным, ураган унес жизни по меньшей мере 24 человек.
Что происходит во Флориде?
"Ирма", как ожидается, достигнет побережья Соединенных Штатов около полудня в воскресенье.
На островах Флорида-Кис к юго-востоку от полуострова уже зафиксированы небольшие разрушения, около 76 тысяч человек остались без электричества. Предполагается, что именно на них придется основной удар стихии.
Глава федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Брок Лонг заявил, что безопасных мест на архипелаге Флорида-Кис нет.
"Вы очень рискуете, если не эвакуируетесь", - добавил он.
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