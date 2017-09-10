На побережье растет уровень воды, ожидается, что ураган приведет к затоплениям районов, находящихся в низине.

Местные власти приказали эвакуироваться 6,3 млн жителей - это более четверти всего населения Флориды.

В субботу вечером губернатор штата Рик Скотт предупредил, что время для эвакуации уже прошло - жителям Флориды предписано покинуть свои дома и отправиться в укрытия, а также избегать путешествий по дорогам.

По его словам, сейчас уже слишком поздно покидать зоны риска.

Мощность "Ирмы" в субботу была снижена с пятой категории до третьей, однако синоптики опасаются, что когда ураган достигнет Флориды, его мощность вновь вырастет до максимальной категории. Пока скорость ветра составляет около 193 км в час.

Ранее ураган ударил по Кубе, принеся проливные дожди и шквальный ветер. Согласно заявлению местного правительства, он нанес значительный ущерб прибрежным поселениям и курортам и оставил без электричества несколько районов острова.

По данным СМИ, скорость ветра на Кубе достигала 250 километров в час, высота волн - семи метров. Более миллиона кубинцев эвакуировались в ожидании урагана, сообщений о погибших нет.

По последним данным, ураган унес жизни по меньшей мере 24 человек.

Что происходит во Флориде?

"Ирма", как ожидается, достигнет побережья Соединенных Штатов около полудня в воскресенье.

На островах Флорида-Кис к юго-востоку от полуострова уже зафиксированы небольшие разрушения, около 76 тысяч человек остались без электричества. Предполагается, что именно на них придется основной удар стихии.

Глава федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Брок Лонг заявил, что безопасных мест на архипелаге Флорида-Кис нет.

"Вы очень рискуете, если не эвакуируетесь", - добавил он.