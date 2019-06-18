Разрушительное землетрясение в Китае: есть погибшие, сотни раненых

Кроме того, зафиксировано более 20 афтершоков, магнитуда трех из которых превысила 5,0. Подземные толчки привели к жертвам и разрушениям. Некоторые дороги перекрыты сошедшими оползнями. Так, прекращено движение транспорта на автомагистрали, соединяющей Ибинь и уезд Сюйюн городского округа Лучжоу. А в мегаполисе Чунцин отменены 42 поезда, еще 18 задержаны, сообщает агентство "Синьхуа".

Пока известно о 13 погибших и более 200 раненых. Около 10 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои жилища. В зоне стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, передает CGTN.

Местные власти срочно выделили 5 тысяч палаток и 10 тысяч складных кроватей, задействовали транспортную спецгруппу и оборудование для устранения завалов и восстановления движения на дорогах.

"Мы временно переселяем тех, кто живет в опасных зданиях. Они смогут вернуться после того, как специалисты проверят их дома. Местные шахты тоже планируем закрыть на некоторое время. Это необходимо для обеспечения безопасности рабочих. Кроме того, мы окажем необходимую помощь пострадавшим. Люди будут обеспеченны всем необходимым. Продовольствием, одеждой, чистой водой, безопасным местом для проживания и медицинскими услугами", — заявил глава администрации городского округа Ибинь Ли Тингэнь.

Телеканал отмечает, что провинция Сычуань — один из наиболее сейсмоопасных регионов Китая. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8,0. Тогда погибли или пропали без вести 87 тысяч человек, миллионы людей остались без крыши над головой.