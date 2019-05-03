Компания Илона Маска SpaceX подтвердила, что космическая капсула, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена. В компании случившееся назвали "аномалией".
Crew Dragon
© Reuters

Капсулу Crew Dragon тестировали в конце апреля. В частности, проводились испытания над двигателем капсулы. Тогда в интернет попало видео того, как, предположительно, капсула Crew Dragon взрывается. Хотя сама компания не комментировала о подлинности этого ролика, американские журналисты получили подтверждение от источников в NASA.

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Потеря первого аппарата SpaceX для отправки людей на орбиту, предположительно, приведет к переносу запусков пилотируемых космических кораблей компании, первый из которых планировался на конец июля 2019 года.

По планам NASA, Crew Dragon и конкурирующий частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на 2019 год, должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.

В марте корабль Crew Dragon Маска успешно вернулся на Землю после первого полета на МКС. На борту корабля был манекен по имени Рипли, на нем – датчики, позволяющие изучить нагрузки на человека и протестировать разработанный компанией SpaseX и надетый на манекен скафандр. Crew Dragon стал первым пилотируемым коммерческим кораблем в истории космонавтики.

"Настоящее время"
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