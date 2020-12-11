Разработчики вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca заявили о сотрудничестве

"Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов. Исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания", - сказано в пресс-релизе. Разработчики "Спутник V" подтвердили в Twitter, что компания приняла предложение о сотрудничестве.

Ранее в AstraZeneca сообщили, что вакцина, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность защиты от коронавируса в 70%. Показатель эффективности одного варианта дозировки вакцины составил 90%, эффективность второго варианта оценили в 62%. В первом случае добровольцам вводили половину дозы вакцины и через месяц полную дозу, при втором варианте вводились две полные дозы препарата с интервалом не меньше месяца. В компании отметили, что вакцина хорошо переносилась при обеих дозировках. Теперь ученые будут собирать дополнительные данные и проведут дополнительный анализ для уточнения показателя эффективности вакцины и срока защиты от коронавируса.

Также сообщалось, что возможность регистрации вакцины от коронавируса в России рассмотрит компания Pfizer: это произойдет после получения результатов клинических исследований. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что компания Pfizer не обращалась с заявлением о регистрации вакцины в России, но никаких противопоказаний для этого нет.

Pfizer сообщила, что во время третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 40 тысяч человек, вакцина показала более чем 90-процентную эффективность. Испытания еще не завершены, однако Pfizer планирует подать документы на регистрацию препарата для экстренного использования в американский регулятор FDA. При этом у вакцины есть серьезный недостаток - она требует хранения и транспортировки при температуре минус 70 градусов, что затруднительно обеспечить за пределами развитых стран с хорошей медицинской инфраструктурой.