Разорилась старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook

Компания давно испытывала финансовые трудности и в последнее время вела переговоры о реструктуризации долгов с основным акционером - китайской Fosun Tourism Group - и кредиторами.

"Несмотря на значительные усилия, эти обсуждения не привели к достижению соглашения между акционерами компании и новыми кредиторами. Таким образом, компания пришла к выводу, что у нее нет другого выбора, кроме как немедленно приступить к принудительной ликвидации", - говорится в заявлении компании.

Глава Thomas Cook Питер Фанкхаузер заявил, что глубоко сожалеет о том, что ему и другим членам совета директоров не удалось добиться успеха в переговорах, и принес извинения "миллионам клиентов, тысячам сотрудников, поставщиков и партнеров" компании.

"Это очень печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру", - приводятся в заявлении компании слова Фанкхаузера.

В данный момент на отдыхе за границей находятся около 600 тысяч человек, воспользовавшихся услугами Thomas Cook, около 150 тысяч из них - граждане Великобритании. Их возвращением на родину будет заниматься британское Управление гражданской авиации (CAA).

Как заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, это будет крупнейшая в истории страны операция по возвращению граждан в мирное время. Согласно планам властей, клиенты из Великобритании будут возвращены в страну с 23 сентября по 6 октября.

Старейшая в мире туристическая компания

Туроператор Thomas Cook, один из самых известных в мире туристических брендов, был основан в 1841 году в Лестершире Томасом Куком. Компания считается старейшей в мире в сфере туристических услуг.

Согласно информации на сайте компании, она обслуживала 22 млн туристов в год, в ее владении находятся 200 отелей и 105 воздушных судов.

Из-за ликвидации Thomas Cook работу потеряют около 20 тысяч человек в 16 странах мира, в том числе порядка 9 тысяч - в Великобритании.

Компания связывала свои финансовые проблемы с различными факторами, в том числе неспокойной политической ситуацией в местах отдыха и брекситом.

Фирма также столкнулась с жесткой конкуренция со стороны онлайн-турагентств и лоукостеров. Кроме того, многие отдыхающие предпочитают организовывать свой отдых самостоятельно и не пользоваться услугами туроператоров и турагентств.

В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус".

В "Интуристе" заявили, что банкротство Thomas Cook не повлияет на деятельность российского туроператора.

"Мы операционно независимы от Thomas Cook, у нас отдельный контрактинг, своя принимающая сторона. Туристы летают на отдых и возвращаются, их это никак не затронет", - заявил Интерфаксу исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин.