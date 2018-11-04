К концу года операция против нелегалов из Центральной Америки может обойтись США в 200 млн долларов. Однако из-за проблем с бюджетом золотые времена для Пентагона, судя по всему, заканчиваются, сообщает Washington Post.
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Операция президента США Дональда Трампа по размещению на границе с Мексикой солдат, включая содержание сил Национальной гвардии, которые дислоцированы там еще с апреля, может к концу 2018 года обойтись более чем в 200 млн долларов. Если же эта операция продлится в будущем году, то расходы возрастут еще существеннее, сообщает в субботу, 3 ноября, газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков.

Издание отмечает, что развертывание на американо-мексиканской границе 15 тысяч военнослужащих, то есть сил, сопоставимых с американским контингентом в Афганистане, происходит в то время, когда период бюджетной щедрости по отношению к Пентагону, начавшийся с приходом к власти Трампа, судя по всему, подходит к концу.

Несмотря на то, что 200 миллионов - всего лишь капля в годовом оборонном бюджете в 716 млрд долларов, эти деньги расходуются на фоне обращений администрации Трампа к Пентагону с призывом сократить ненужные расходы. Недавно Белый дом предписал Пентагону сократить бюджет на будущий год на 33 млрд долларов в связи с крупнейшим ростом федерального бюджета за последние шесть лет.

Ветераны и законодатели-демократы жалуются на то, что Трамп в преддверии промежуточных выборов в Конгресс выбрасывает деньги на политическое шоу в то время, когда Пентагон испытывает трудности с бюджетом.

Deutsche Welle
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