Операция президента США Дональда Трампа по размещению на границе с Мексикой солдат, включая содержание сил Национальной гвардии, которые дислоцированы там еще с апреля, может к концу 2018 года обойтись более чем в 200 млн долларов. Если же эта операция продлится в будущем году, то расходы возрастут еще существеннее, сообщает в субботу, 3 ноября, газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков.

Издание отмечает, что развертывание на американо-мексиканской границе 15 тысяч военнослужащих, то есть сил, сопоставимых с американским контингентом в Афганистане, происходит в то время, когда период бюджетной щедрости по отношению к Пентагону, начавшийся с приходом к власти Трампа, судя по всему, подходит к концу.

Несмотря на то, что 200 миллионов - всего лишь капля в годовом оборонном бюджете в 716 млрд долларов, эти деньги расходуются на фоне обращений администрации Трампа к Пентагону с призывом сократить ненужные расходы. Недавно Белый дом предписал Пентагону сократить бюджет на будущий год на 33 млрд долларов в связи с крупнейшим ростом федерального бюджета за последние шесть лет.

Ветераны и законодатели-демократы жалуются на то, что Трамп в преддверии промежуточных выборов в Конгресс выбрасывает деньги на политическое шоу в то время, когда Пентагон испытывает трудности с бюджетом.