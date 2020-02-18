Совместное расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, опубликованное в понедельник, 17 февраля, свидетельствует о связях гражданина России, подозреваемого в убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), с российской ФСБ и о том, что эта спецслужба играла ключевую роль в организации нападения.

На основании анализа биллингов мобильного телефона задержанного после убийства россиянина Вадима Соколова (утверждается, что его настоящее имя - Вадим Красиков) расследователи выяснили, что он постоянно общался с восемью сотрудниками управления "В" (Группа "Вымпел") Центра специальных назначений ФСБ (ЦСН ФСБ), а также неоднократно посещал тренировочные базы этого центра и другие помещения российской спецслужбы.

Особенно часто Красиков-Соколов разговаривал по телефону с ветераном "Вымпела" и владельцем нескольких ЧОПов Эуардом Бендерским, особенно в период "активных действий по подготовке к убийству в Берлине". В разговоре в The Insider Бендерский заявил, что не знаком с Красиковым, отказавшись от каких-либо комментариев.

По информации журналистов-расследователей, в течение недели перед убийством Хангошвили Красиков провел в Париже и Варшаве с мобильным телефоном, зарегистрированным на новое имя Вадима Соколова. Получив биллинг этого телефона, сотрудники Bellingcat обнаружили, что кто-то уже успел сфальсифицировать данные в нем: постфактум были изменены указанное время соединений и номера вышек. "К счастью, конспираторы действовали лениво, поэтому нам удалось понять алгоритм, по которому менялась информация и установить почти все данные по времени и месту соединений", - пишет The Insider.

В расследовании указывается, что большую часть времени в столицах Франции и Польши Красиков проводил, посещая достопримечательности, однако метаданные с телефона за первые два дня в Париже отсутствуют.

Обвинения будут предъявлены в ближайшие недели

В ближайшие недели следователи Федеральной прокуратуры Германии собираются предъявить подозреваемому обвинения, пишет Der Spiegel. 11 февраля следственный судья Федеральной судебной палаты выдал ордер на арест гражданина России "Вадима К. или Вадима С." по подозрению в убийстве, а также в нарушении немецкого законодательства об оружии.

Федеральная прокуратура приступила к расследованию дела в начале декабря 2019 года. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Изначально делом занималась берлинская прокуратура.

Противоречивая реакция из Москвы

Между тем почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, что считает утверждения о причастности ветеранов спецподразделений ФСБ к убийству Зелимхана Хангошвили фейком. В интервью "Интерфаксу" он заявил, говоря о благотворительном фонде "Вымпел", возглавляемом Эдуардом Бендерским: "Я таких людей не знаю, в ассоциации ветеранов "Вымпела" никогда не подтверждали, в Минюсте он не зарегистрирован".

В то же время президент ассоциации спецподразделения ФСБ РФ "Вымпел" Валерий Попов указал, что фонд "Вымпел" занимается только благотворительной деятельностью. "Фонд мы этот знаем, никакой подготовкой он заниматься не может. Это просто ветеранская организация, она занимается благотворительностью, детьми", - приводит слова Попова "Интерфакс".

Убийство в парке Малый Тиргартен

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти России ранее объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день.

Взаимные высылки дипломатов

Германия критиковала Москву по поводу недостаточного сотрудничества в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченскихвластей. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала этот шаг. Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве.