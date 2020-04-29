Ключевым фигурантом дела о сбитом в 2014 году над Донбассом малайзийском "Боинге" является генерал-полковник Андрей Бурлака, замглавы Погранслужбы ФСБ, начальник ее оперативно-организационного управления. Это следует из результатов совместного расследования Bellingcat и The Insider, а также независимого от них расследования Русской службы BBC, которые были опубликованы во вторник, 28 апреля.

По данным расследователей, именно Бурлака, который до сих пор фигурировал в материалах дела под именем и отчеством "Владимир Иванович", играл ключевую роль в курировании военных действий в Донбассе, он авторизировал все поставки пророссийским сепаратистам тяжелой военной техники (в том числе и "Бука", из которого был сбит лайнер "Малайзийских авиалиний") через российско-украинскую границу. Его голос звучал в перехваченных накануне катастрофы телефонных переговорах, содержание которых Объединенная следственная группа (JIT) опубликовала в ноябре 2019 года.

Среди прочего идентификация основывается на сличении голоса "Владимира Ивановича", зафиксированного в перехваченных телефонных разговорах, и Андрея Бурлаки в ходе его интервью российскому телеканалу "Звезда". Аудиоэкспертиза, проведенная в Национальном центре медиакриминалистики Университета Колорадо в Денвере, показала, что коэффициент соответствия этих записей составляет 94. Фоноскопическая экспертиза в британской лаборатории Martin Barry Forensic Services, которую заказали журналисты BBC, также подтвердила, что образцы голосов "Владимира Ивановича" и генерала Андрея Бурлаки в целом совпадают.

Расследователи считают Бурлаку на данный момент самым высокопоставленным из российских госслужащих, официально признанных фигурантами по делу о сбитом "Боинге".

"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года ракетой серии 9М38, выпущенной из ракетно-зенитного комплекса "Бук". Все 298 человек на его борту погибли.