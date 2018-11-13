"Наше самое сенсационное расследование касалось подозреваемых в попытке убийства Скрипалей. Мы надеялись, что получим от британских спецслужб по меньшей мере указание, на правильном мы пути или нет. Но у них свои инструкции, и они ничего не раскрыли", — рассказал Грозев в ответ на вопрос о том, не помогают ли Bellingcat иногда спецслужбы дружественных правительств.

По его словам, в случае со Срипалями они начали получать анонимные сообщения. Пришло примерно 17 писем, большинство из России, с указаниями, кем могли бы быть агенты ГРУ "Петров" и "Боширов" на самом деле. Во многих случаях отправителем, очевидно, был душевнобольной, который считает, что его сосед из ГРУ. В других случаях речь могла идти о подсунутой российскими спецслужбами провокации. Только одно сообщение было ценным: "Кто-то сказал, что, вероятно, "Петрова" видел в военной академии, где он учился на медика. Это подтвердило наше прежнее подозрение, что "Петров" учился в петербургской академии, но больше этот источник ничего не знал".

"В истории со Скрипалями нам удалось убедить бизнес-партнера одного из подозреваемых, чтобы он поделился с нами копией его паспорта. После этого мы проверили в более ранней, утекшей в 2011 году базе данных российских паспортов, что паспорт с такими датой и местом выдачи действительно существует. И затем нашли в одной платной базе данных российской страховой фирмы документ о более поздней сделке по продаже автомобиля, которую совершили с тем же паспортом. Только тогда мы были уверены, что все сошлось", — поведал Грозев о методах работы Bellingcat.

Грозев поделился, что он связан с продолжением истории Скрипалей, потому что, помимо двух уже установленных лиц, с этим связаны и другие люди. "Мы пытаемся их всех установить. До сих пор мы установили еще двух лиц, которые действовали, помимо Великобритании, и в других странах. Мы пытаемся выяснить, что они делали в этих странах", — подчеркнул Грозев. Много пунктов назначения находится в Восточной Европе, но также и в горячих точках Западной Европы — например, в Каталонии во время референдума и в Великобритании во время голосования по Brexit. Это не были случайные поездки, потому что они использовали выданные ГРУ фальшивые паспорта.