Расследование пожара в лондонской высотке: эвакуацию начали слишком поздно

В пожаре, случившемся 14 июня 2017 года, погибли 72 человека. Еще 158 семей остались без дома. В прошлом году по распоряжению премьера Терезы Мэй началось публичное расследование обстоятельств пожара, которое должно ответить на вопрос, почему огонь так быстро распространился по фасаду высотки.

В понедельник, 4 июня, в рамках расследования обсуждались доклады независимых экспертов о возможных причинах пожара и реакции на него экстренных служб. Эксперты не смогли указать причину возгорания, так как собранных свидетельств, по их словам, оказалось недостаточно, однако назвали факторы, которые, по их мнению привели к столь быстрому распространению огня и гибели большого числа людей. Материалы расследования есть в открытом доступе.

Не покидать здание

На сайте расследования были опубликованы доклады пяти экспертов, в том числе доктора Барбары Лейн, главы подразделения пожарной безопасности архитектурно-консалтинговой группы Arup.

Лейн отмечает, что в ночь пожара из-за рекомендации пожарных не покидать здание жильцы были вынуждены ждать помощи в своих квартирах, пока огонь распространялся по многоэтажке.

Как говорится в докладе, первое сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 00:54 в ночь на 14 июня. Рекомендацию не покидать здание стоило отменить уже через полчаса, считает Лейн, но она оставалась в силе до 2:47, то есть действовала почти два часа после начала пожара. По мнению эксперта, меры пожарной безопасности в здании были недостаточными, сам пожар она называет катастрофой.

На слушании поставили запись первого звонка на пульт экстренной службы, поступившего от жильца квартиры №16 Бихайлу Кебеде, где предположительно начался пожар. На записи жилец просит, чтобы пожарные приехали как можно быстрее.

Рекомендация жильцам не покидать квартиры могла быть эффективной, пока пожар не распространился за пределы квартиры номер 16, говорится в докладе другого эксперта, профессора Хосе Тореро, главы центра противодействия катастрофам университета Мэриленда, США. Когда пожар достиг "второй стадии", то есть вышел за пределы 16-й квартиры, жителей нужно было эвакуировать, считает Тореро.

Также эксперты отмечают, что:

- Среди жильцов здания существовала "культура пренебрежения" правилами пожарной безопасности.

- У большинства квартир в здании были огнеупорные двери, большую часть которых заменили в 2011 году. Однако ни новые, ни старые двери не соответствовали правилам пожарной безопасности.

- Лифты не выдержали пожара и сломались, из-за чего пожарные с оборудованием долго не могли добраться до верхних этажей, а жильцы — спуститься вниз.

- Пожарным пришлось самим качать воду до верхних этажей здания — встроенный противопожарный трубопровод здания не соответствовал рекомендациям как при строительстве, так и на момент пожара.

- Система противодымной вентиляции работала неправильно, что затруднило и работу пожарных, и эвакуацию.

- Существующие нормативы и процедуры тестирования позволяют регулярно использовать в облицовке зданий легковоспламеняемые элементы.

Облицовка

В докладе доктора Лейн говорится, что облицовка Гренфелл-тауэр могла способствовать распространению огня по зданию. В окнах кухонь не было предусмотрено специальных противопожарных полостей — они не были огнестойкими, а снаружи были окружены облицовкой, которая тоже загорелась. Все это стало основной причиной распространения пожара на ранних стадиях, говорится в докладе Барбары Лейн.

"Обшивка оказалась недостаточно огнеупорной для того, чтобы рекомендация жильцам не покидать квартиры была оправданной", — пишет Лейн.

В обшивке были отдельные огнеупорные фрагменты, однако, как говорится в докладе Лейн, они были установлены неправильно, и нет никаких свидетельств того, что их работоспособность проверяли с тем типом облицовки, который был установлен на Гренфелл-тауэр.

Как говорится в докладе профессора школы инженерных наук университета Данди Ниам Ник Дейд, пожар скорее всего начался на четвертом этаже башни — в юго-западном углу квартиры номер 16.

Однозначно установить причину трагедии экспертам не удалось: хотя они и сходятся в том, что пожар начался внутри или поблизости от мини-холодильника, стоявшего в этой квартире, что именно вызвало первичное возгорание, установить не удалось.

Как указывает профессор Ник Дейд, собранных свидетельств недостаточно для того, чтобы сказать наверняка, что стало источником пожара.

По словам профессора Люка Бисби, нет достаточных доказательств для того, чтобы утверждать, что причиной пожара стал холодильник — "даже основываясь на балансе вероятностей… и нет оснований исключать другие возможные причины возгорания".

Все эксперты согласны, что пожар распространился так быстро из-за материалов, использованных в облицовке здания. Она была сделана из пластика, зажатого между листами аллюминия. При пожаре такая обшивка горит, плавится и капает, говорится в одном из докладов.

"Путь к справедливости"

В материалах слушания приводятся показания Дэниэла Брауна, первого пожарного, который зашел в квартиру №16. "Я пошел к холодильнику, чтобы его осмотреть […] И сразу же увидел раскаленные кусочки обломков, падавшие за окном, — само окно полностью провалилось, оставив только дыру в стене", — рассказал пожарный.

Расследование, как ожидается, продлится полтора года. Сейчас в его рамках изучают причины стремительного распространения огня. Среди опубликованных в понедельник докладов — три исследования о начальных стадиях пожара.

"Основной вопрос, которому посвящена наша работа, — каким образом в Лондоне, в 2017 году, бытовой пожар распространился так быстро и легко, что поглотил целое высотное здание", — сказал на слушаниях адвокат Ричард Миллетт, принимающий участие в расследовании.

"Совершенно ясно, что обшивка здания была пожароопасной. Облицовка для защиты от дождя оказалась катастрофически неспособна сдержать пламя, распространившееся по стенам здания", — добавил он.

"Это начало долгого пути к справедливости", — прокомментировала начало слушаний организация Grenfell United, которую создали бывшие жильцы высотки после пожара.

"Будет сложно наблюдать за тем, как определенные организации будут пытаться оправдать свои действия, но мы уверены, что по мере появления новых свидетельств в течение последующих месяцев расследование покажет правду о том, как к нам относились до, во время, и после пожара", — говорится в заявлении организации.