В апреле 2018 года посол России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, доказывая непричастность Москвы к отравлению в Лондоне беглого российского шпиона, заявлял, что "в России никакие научно-конструкторские и опытные работы по программе под названием "Новичок" никогда не проводились. Повторю: не было никакой программы под таким названием".

Действительно, именно такой программы не было. Но о проекте "Фолиант", в рамках которого был создан нервно-паралитический газ "Новичок", известно уже более 40 лет — разработка этого проекта и опытное производство новых отравляющих веществ велись в СССР с 1972 года. А "Новичок" — наименование для нескольких фосфорорганических ядов, созданных по программе "Фолиант", утвержденной сразу несколькими директивами, принятыми ЦК КПСС и Советом министров СССР.

По этой секретной программе были синтезированы сотни веществ, но удачными оказались только четыре, который сейчас и называются "Новички":

- А-230 (A-1972), получен Петром Кирпичевым. После зимних испытаний 1975 года исследования были прекращены, т.к. вещество не отвечало требованиям по температуре замерзания;

- А-234 (B-1976), получен Владимиром Углевым. Наиболее удачная разработка, температура замерзания — ниже минус 20‏‏°C, токсичность — в 10 раз выше, чем у VX;

- А-232 (C-1976), получен Владимиром Углевым. Дальнейшие работы по этому химикату не были одобрены, поскольку температура затвердевания составляла всего около минус 5°C;

- А-242 (D-1980), получен Петром Кирпичевым. В отличие от предыдущих трех жидких химикатов, А-242 был кристаллическим веществом. Если предыдущие соединения сохраняют свои свойства в течение примерно 50 лет, то А-242 остается смертельно опасным "сколь угодно долго".

Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении химического оружия в 1997 году и с тех пор обязалась не разрабатывать новые виды ядов. Однако эти "Новички" проекта "Фолиант" по какой-то причине не попали в список запрещенных Конвенцией веществ.

Именно вещество А-234, по мнению его разработчика Владимира Углева, было использовано при отравлении Скрипалей в Солсбери. Но еще за 36 лет до этого отравления, которое уже называют одной из самых провальных операций Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), аналогичное вещество, но в "допороговых дозах", было испытано в СССР на людях, что подтверждено решением суда.

В 1982 году один из вариантов "Новичка" в течение восьми дней тестировался на 23-летнем лейтенанте, служившем на секретном объекте в Шиханах Саратовской области. Подопытный Владимир Петренко впоследствии так описал эти события: "Специальной защитной тканью мне обвязали голову — маска закрывала все, кроме носа и рта. Я должен был просунуть лицо в окно прозрачной камеры и дышать по команде. Затем произвели пуск отравляющих веществ. Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких. Инстинктивно я старался делать небольшие вдохи, но мне сказали: "Все нормально, Володя, дыши глубже". Это длилось секунд 30".

Об этой истории Петренко впервые рассказал после перестройки, но тогда это было мало кому интересно. Сейчас же Шиханы с населением чуть больше пяти с половиной тысяч человек известны далеко за пределами России: именно там, по версии британских властей, могло быть произведено отравляющее вещество "Новичок".

Какой именно химикат опробовали на Петренко, остается тайной. Но в то время, когда проходил эксперимент, в Шиханах велись работы именно над "Новичками". Ученый Владимир Углев, которому удалось синтезировать вещество этого класса, прошедшее все испытания, подтвердил, что на Петренко могли испытывать допороговые дозы "Новичка", когда видимые поражения не наступают. Однако последствия таких испытаний предсказать невозможно.

В 90-е годы Петренко подал иск о компенсации вреда здоровью, его дело несколько раз рассматривали Саратовский областной и Верховный суды, которые в результате сочли, что те опыты не нанесли ему никакого вреда. Слушания проходили за закрытыми дверями, на материалах стоит гриф "секретно". Однако издание "Проект" получило последнее вынесенное по этому делу решение.

"Суд исходил из того, что заболевание имелось у истца до его прибытия к прохождению службы в войсковую часть, его доводы о причинении вреда здоровью в ходе эксперимента в 1982 году подтверждения не нашли… В связи с изложенным следует признать правильными выводы Саратовского областного суда о том, что вред здоровью истца причинен не в ходе проведения эксперимента в 1982 году и после проведения эксперимента он не нуждался в медицинской помощи и реабилитации", — говорится в определении Верховного суда.

В пользу того, что испытывалось вещество класса "Новичок", говорят и результаты медицинского исследования, проведенного сразу после эксперимента: у Петренко были выявлены "изменения в активности ацетилхолинэстеразы крови". Подобные изменения происходят в результате применения фосфорорганических отравляющих веществ: яд "выключает" ацетилхолинэстеразу, блокируя таким образом передачу нервных импульсов; центральная нервная система отключается от управления внутренними органами. По этому принципу действуют и "Новички".

Но Владимир Петренко — не единственный, на ком испытывали фосфорорганические отравляющие соединения. В материалах суда говорится, что эксперимент проводился в отношении многих военнослужащих.

"Воздействие таких же концентраций при тех же временных сроках контакта с веществом подвергались также лица, которые в настоящее время продолжают нести службу и не предъявляют никаких жалоб на состояние своего здоровья", — говорил в 1993 году подполковник медслужбы Поспелов, отвечая на вопросы прокурора. В эксперименте, по его словам, участвовала еще и контрольная группа: ее членам фактически дали подышать плацебо — они не подвергались воздействию вещества, но не знали об этом.

"Расписываясь в бухгалтерии за деньги, обратил внимание, что со сходной формулировкой в бумаге было записано еще около сорока офицеров", — рассказывал сам Петренко, показания которого были единственным документальным свидетельством того, что были и другие подопытные.

Позднее у Петренко диагностировали несколько десятков заболеваний — желудка, дыхательных путей и кожи. Но суды постановили, что все болезни возникли либо до испытаний, либо уже после — в 1986 году, когда военнослужащий в течение примерно 50 дней участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Хотя российские власти настаивают, что "Новичка" не существует, на ученого Вила Мирзаянова, который первым подтвердил применение "Новичка" в Солсбери, еще осенью 1992 года было заведено уголовное дело по обвинению в нарушении гостайны — якобы он нанес урон обороноспособности страны, "опубликовав информацию об объектах по разработке химического оружия и характере их деятельности".

В сентябре 1992 года в газете "Московские новости" вышла статья под названием "Отравленная политика", в которой ученый Мирзоянов рассказывал, что "в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГоСНИИОХТ, филиал которого располагается в Шиханах) было создано новое отравляющее вещество". По своему коварству ("боевым характеристикам") оно значительно превзошло известный VX, поражение от него практически неизлечимо. Во всяком случае люди, которые в свое время подверглись воздействию этого вещества, так и остались нетрудоспособными инвалидами", — писал Мирзаянов. Именно эти данные и стали причиной возбуждения дела.

Позднее ученый, объясняя свое решение опубликовать статью, объяснял, что "пришел к выводу, что сокрытие фактов разработки новых отравляющих веществ наносит ущерб государственным интересам России и выгодно руководителям военно-химического комплекса для удовлетворения их узкокорыстных интересов". Следствие продолжалось до весны 1994 года, когда дело под давлением общественности прекратили.

14 ампул с "Новичком" исчезли в начале 90-х и поучаствовали в убийствах

Итогом работ в Шиханах по программе "Фолиант" стали два наиболее успешных вещества — А-234 и А-242. Их производство было налажено в Вольском филиале (один из объектов рядом с Шиханами), а испытания проводились на территории Узбекистана — на полигоне в Нукусе недалеко от границы с Туркменистаном.

А в 90-е годы из института было похищено до 14 ампул с ядом. По одной из версий, именно этим ядом, вернее, производным от вещества класса "Новичок", был впоследствии убит президент "Росбизнесбанка", глава ассоциации "Круглый стол бизнеса России" Иван Кивелиди. Он скончался 4 августа 1995 года в московской Центральной клинической больнице вскоре после того, как это вещество было нанесено неизвестными на его телефонную трубку.

Кроме Кивелиди в результате действия этого ОВ также погибли его секретарша, вызывавшая по этому же телефону скорую, а также патологоанатом, производивший вскрытие тела банкира. 40-летний здоровый мужчина, "работавший с печенью Кивелиди", умер через полтора месяца после проведения этой экспертизы.

Как выяснило следствие, изготовил тот химикат сотрудник ГНИИОХТ, заведующий лабораторией в Шиханах Леонид Ринк. "В 1996 году кто-то из управления ФСБ по Саратовской области сообщил мне, что появились сведения о возможной утечке из института сильнодействующего фосфорорганического отравляющего вещества. Я определил круг лиц, которые по своим личным и деловым качествам могли быть причастны к возможному незаконному обороту такого вещества. Номером один оказался Ринк Леонид Игоревич, заведующий лабораторией", — рассказывал в 2001 году начальник Шиханского городского отделения ФСБ Сергей Пастушенко. В сейфе в кабинете Ринка были обнаружены материалы спектроскопии неизвестного сильнодействующего яда.

"При опросе Ринка выяснилось, что им действительно проводилась спектроскопия ядовитого вещества, и что он якобы это вещество уничтожил, однако объективно подтвердить это не смог. Руководство мне сообщило, что по действующему законодательству привлечь Ринка к уголовной ответственности не представляется возможным, так как это вещество не входит в перечень сильнодействующих и ядовитых веществ. Это вещество новое, и поэтому в перечне его не могло быть. За нарушение секретности Ринк был лишен допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и был уволен. Сомнений в том, что именно Ринк изготовил такое вещество, у нас не было", — резюмировал Пастушенко.

Кому именно Ринк передал то вещество, так и осталось загадкой. В материалах дела упоминается, что ученый, синтезировав отравляющее вещество и расфасовав его в 8-9 ампул, продал химикат "лицам чеченской национальности". Но это произошло уже после убийства Кивелиди. Дело о 8-9 ампулах выделили из материалов по покушению на банкира. Уже в апреле 1999 года расследование прекратили. По какой причине — неизвестно.

Еще про пять ампул Ринк рассказал на допросах. Ученый отмечал, что при подготовке покушения на банкира был синтезирован яд, который Ринк разлил по четырем ампулам — по 0,25 грамм в каждой; в пятой ампуле, "пробнике", было примерно 0,02 грамм. Таким образом, всего ученый продал от 9 до 14 ампул или 2,25-3,27 грамм фосфорорганического отравляющего соединения.

Ранее "Новая газета", изучив материалы следствия за 1999 — 2007 годы, писала, что на одном из первых допросов Леонид Ринк поначалу говорил о неком "веществе-пестициде" и о том, что перепутал ампулы с отравляющим веществом и пестицидом, поэтому передал отравляющее вещество постороннему человеку. Однако уже на суде он заявил, что "людям нужно было вещество для разборки в бандитских кругах", они узнали, где он живет, и начали требовать яд. "Сначала я давал что-то простое, думал, отобьюсь, потом посерьезнее. Одна ампула осталась у меня как пробник", — сообщил Ринк.

По словам Ринка, в 1993 году он познакомился с бывшим офицером рижского ОМОНа Артуром Талановым. Ринк рекламировал продукцию, которую может выпускать завод в Шиханах. "В частности, речь шла о веществах, которые имеют "военные" фрагменты, типа VX по формуле", — сообщил он на допросе в 1999 году.

Примерно через год Таланов нашел Ринка и попросил образец, о котором тот говорил ему на встрече. Ринк передал его ему. Впоследствии именно этот яд попал к члену совета директоров "Росбизнесбанка" Владимиру Хуцишвили, который и был признан виновным в убийстве банкира Кивелиди.

Кроме того, на допросе Ринк рассказал, что передал другие ампулы некоему Рябову, который был связан с преступными элементами.

"Новички" проекта "Фолиант"

Работа над химоружием в рамках проекта "Фолиант" велась для Минобороны СССР. Отравляющее вещество "Новичок" принято относить к разряду отравляющих веществ нервно-паралитического действия третьего поколения.

Программа разработки новых видов отравляющих веществ нервно-паралитического действия "Фолиант" была начата в 1972 году. Ее задачей стало создание отравляющего вещества, не имеющего аналогов, превосходящего по своим характеристикам зарубежные аналоги, среди которых — высокая отравляющая способность, быстрая скорость распада составляющих химических элементов, возможность использования в сверхмалых дозах и при близких контактах.

Над проектом трудились более 200 советских ученых-химиков, в итоге руководство было поручено Петру Кирпичеву, старшему научному сотруднику ГНИИОХТ, город Шиханы.

"Новички" как класс фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия впервые были синтезированы в середине 1980-х годов. Итогом этой программы стало создание уникальных химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которые не имели аналогов в мире: это соединения фосфора и азота нервно-паралитического действия, которые различаются по своим прекурсорам (реагентам, участвующим в любой стадии производства целевого вещества), способам получения и методам использования в качестве боевых отравляющих веществ.

По механизму действия "Новички" относятся к необратимым ингибиторам фермента ацетихолинэстеразы. Нейромедиатор ацетилхолин, который в нормальном состоянии разрушается этим ферментом, начинает накапливаться в синапсах, вызывая перевозбуждение нервной системы, которое быстро сменяется ее угнетением. О симптомах отравления "Новичками" известно мало, считается, что клиническая картина отравления такая же, как и при поражении обычными нервно-паралитическими ОВ (зарин, зоман, VX).

Однако существуют и отличия: поражения фактически неизлечимы, а люди, которые подверглись воздействию этого ОВ, если выживают, то остаются нетрудоспособными инвалидами. Речь идет о так называемой отставленной нейротоксичности — тяжелом поражении нервной системы, проявляющемся парезами и параличами, возникающими через одну-три недели после отравления некоторыми фосфорорганическими пестицидами и практически не поддающимся известным методам лечения.