Судмедэксперты и специалисты по авиакатастрофам второй день работают на юге земли Гессен в поле, где растет спаржа: они описывают и анализируют свидетельства авиакатастрофы. В воскресенье, 31 марта, подлетая к аэропорту малой авиации Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне, упал частный самолет Epic E1000 (в России его называют Epic LT). На борту находились три человека, среди них Наталия Филева, совладелица группы компаний S7 и одна из наиболее успешных и богатых женщин в России, ее состояние превышает полмиллиарда евро.
"Черных ящиков" на борту Epic E1000 не было
"Работы на месте катастрофы продолжатся в течение сегодняшнего и завтрашнего дня", - сообщил DW Гермут Фрайтаг (Germout Freitag), представитель германского Федерального ведомства по расследованию авиационных происшествий (BFU). Специалистам предстоит непростая задача - понять, что стало причиной катастрофы.
"Черных ящиков" на борту Epic E1000 не было: шестиместный одномоторный самолет весит меньше трех тонн, а правила обязывают устанавливать бортовые самописцы на самолеты весом от пяти с лишним тонн и большей вместимостью.
После крушения самолет, выполненный из углепластика, сгорел. Это затруднило в первые часы работу на месте трагедии: специалистам пришлось действовать в защитных костюмах и масках. Особое значение будут иметь анализ разброса обломков самолета, данных диспетчерских радаров и показания очевидцев трагедии.
На месте катастрофы эксперты из трех стран
На месте работают эксперты из трех стран - Германии, России и США. Это обычная практика, пояснил Фрайтаг: "Мы ведем расследование и руководим им, потому что катастрофа случилась в Германии. Россия участвует в расследовании, потому что пострадавшие были россиянами, а американские специалисты приехали, потому что самолет сделан в Америке".
К понедельнику тела погибших извлекли из-под обломков самолета, рассказали DW в прокуратуре города Дармштадта, которая переняла расследование трагедии. По словам представителя прокуратуры, собеседники с российской стороны из авиакомпании передали им предполагаемые имена жертв. На борту находились три человека - пилот Андрей Дикун и два пассажира: вместе с Филевой в самолете был ее отец Валерий Карачев.
Идентификация тел начнется во вторник, 2 апреля, и, вероятно, потребует проведения анализа ДНК, так что займет несколько дней, добавили в прокуратуре. В генконсульстве РФ во Франкфурте DW подтвердили, что находятся в контакте с властями Германии, но не смогли оперативно дать дополнительных комментариев.
Как проходил полет
Самолет с Филевой и ее отцом 31 марта в районе полудня вылетел из французского города Канны. В 13.22 по местному времени пилот сообщил, что прерывает связь с диспетчерами, отвечающими за воздушное пространство над Германией, чтобы выйти на связь с диспетчерской службой аэропорта Эгельсбах для посадки, рассказали в полиции Гессена.
В этот момент пилот перешел от режима управления по приборам к управлению по правилам визуальных полетов, что, по словам представителя полиции, является обычной процедурой для аэропорта Эгельсбах с его короткой взлетно-посадочной полосой. Что произошло потом, предстоит выяснить следствию. Согласно данным полиции, очевидцы слышали перебои в работе мотора. Агентство dpa цитирует местную жительницу, которая видела, как самолет "накренился и потом рухнул носом вниз".
Представитель BFU Гермут Фрайтаг отказался комментировать версии причин катастрофы Epic E1000, сославшись на то, что специалисты его ведомства подготовят предварительный отчет с соответствующими выводами ориентировочно к 25 мая.
В целом Фрайтаг охарактеризовал Epic E1000 как надежный самолет: в Европе с ним не было зафиксировано никаких происшествий. В России, однако, инцидент был: в 2015 году гендиректор S7 и муж Наталии Филевой Владислав посадил такой же самолет в аэропорту Домодедово с неисправной стойкой шасси, будучи сам за штурвалом.
Вторая трагедия вслед за первой
Воскресная авиакатастрофа повлекла за собой еще одну. В полицейский наряд, который вскоре после крушения направлялся к месту происшествия, врезался автомобиль Audi, который выехал на встречную полосу, - судя по предположениям полиции, при попытке обгона.
Спровоцировавший аварию 24-летний водитель и его 22-летняя подруга погибли на месте. Троих полицейских с травмами доставили в больницу. Как заверили в прокуратуре Дармштадта, их жизням ничего не угрожает.
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