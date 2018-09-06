"Лента.ру" совместно с холдингом "Российские космические системы" (НИИ-885) публикует уникальный документ 1950 года — "Альбом. Автономная система управления ракетой дальнего действия Р-1". На его страницах представлены оригинальные фотографии одного из самых сложных элементов Р-1 — автономной системы управления, созданной сотрудниками НИИ-885 под руководством Николая Пилюгина.

Многие десятилетия альбом был скрыт под грифом "совершенно секретно", а пользоваться им разрешалось всего восьми сотрудникам института. Сегодня этот документ является интересным техническим и эстетическим свидетельством начального этапа развития ракетостроения в СССР.

Из Германии с ракетой

Советские специалисты отправились изучать технологическое наследие Третьего рейха еще до окончания войны. СССР предстояло восстанавливать и модернизировать искалеченную войной экономику, и делать это без опоры на иностранный опыт было бы существенно сложнее.

Тем более не так далек был пример индустриализации 1930-х годов, когда привлечение американских специалистов и разработок позволило существенно продвинуться в развитии гражданских и военных технологий. Этот опыт предстояло повторить, используя в качестве технологического донора немецкую науку и промышленность.

Среди многочисленных специалистов, которые искали на территории поверженного противника высокотехнологичные трофеи, соответствующую конструкторскую документацию и составлявших ее специалистов, была и группа по ракетам дальнего действия во главе с Сергеем Королевым. В этой группе работали будущие руководители НИИ-885 Михаил Рязанский и Николай Пилюгин.

Германия достаточно далеко продвинулась в развитии технологий создания ракет высокой дальности и их производства. СССР, так же как и США, был крайне заинтересован в том, чтобы извлечь максимальную пользу из этого опыта. Особенно остро вопрос с ракетами встал после применения Соединенными Штатами ядерного оружия в Японии.

Советскому Союзу в силу послевоенной геополитики было сложно "достать" территорию США, тогда как американцы располагали достаточным количествомбаз в Европе и, как выяснилось позднее, планировали использовать их для возможного ядерного удара по СССР. С учетом того, что Военно-морские силы СССР не располагали авианосцами и в целом были далеки от достижения преимущества над американским флотом, единственной возможностью, теоретически позволяющей достать территорию США, были ракеты.

Отправным событием в решении проблемы создания средств доставки создаваемого в те годы ядерного заряда явилось Постановление Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года, определившее начало работ по созданию ракетного оружия дальнего действия. Этот день стал датой рождения многих ракетно-космических предприятий в СССР, в том числе НИИ-885, который выступил в качестве головного предприятия по созданию систем управления ракетами.

В нем было создано два базовых подразделения, одно из них возглавил главный конструктор автономных систем управления Николай Пилюгин, а второе — главный конструктор систем радиоуправления, директор института Михаил Рязанский. Оба они входили в знаменитый Совет главных конструкторов, созданный Сергеем Королевым, и активно продвигали каждый свое направление. При создании Р-1 за основу была взята автономная система управления ФАУ-2, но по мере увеличения дальности полета ракет стали применяться обе системы управления.

Копия или оригинал?

Советские специалисты очень внимательно изучили опыт немецких коллег, в том числе связанный с высоким количеством брака ФАУ-2, сложностями при организации ее массового производства и высокой стоимостью. Для практического подтверждения выводов, полученных в ходе этой работы, было принято решение сначала копировать ракету в СССР.

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Учитывая серьезные отличия в технологических возможностях промышленности Германии и СССР и отсутствие необходимой компонентной базы, задача стояла крайне сложная. То, что мы сегодня называем "копией", являлось скорее созданием нового изделия с использованием заранее известных наработок, почти каждую из них приходилось изменять под существующие в СССР условия.

Работа над Р-1 запустила процесс создания новых, ранее не существовавших экспериментальных производств. 13 научно-исследовательских институтов и 35 заводов приняли участие в ее разработке и производстве. Все они продолжили работу над следующими поколениями ракет, обрастая новыми поставщиками и кооперациями.

Такие производства создавали новые высокотехнологичные рабочие места, стимулировали и направляли систему образования, координировали работу с Академией наук, и в результате синергетический эффект распространился далеко за пределы ракетостроения. К сожалению, особенности советской экономики не дали этому эффекту в полной мере проникнуть в гражданский сектор, где это могло бы иметь еще более мощный экономический эффект, но это совсем другая история.

"Сбруя" для ракеты

Система управления ракетой, элементы которой вы видите в представленном альбоме, стала следствием переосмысления советскими инженерами немецкой разработки. В таком виде она появилась не сразу. Сначала была тщательно исследована и полностью воспроизведена оригинальная система управления ФАУ-2. И уже на основе этого опыта советские инженеры приступили к созданию собственной системы управления с применением отечественной элементной базы и материалов.

Ракета имела одноконтурную систему управления — контролировать во время полета можно было только угловое положение оси ракеты и момент выключения двигателей. Наведение осуществлялось по таблицам пуска по цели с заранее известными координатами — задавалось направление пуска и время работы двигателя ракеты.

Сбор информации, необходимой для управления движением, проводился с помощью измерительных устройств, использующих свойство инерции, — гироскопов и акселерометров. Несовершенством этих типов приборов в конце 1940-х обусловлена низкая точность Р-1. Поэтому в середине 1950-х стали применять смешанную радио-инерциальную систему управления ракетами.

Одновременно совершенствовались и автономные системы, которые уже к 1960-м годам позволяли самостоятельно получать удовлетворительную точность. Во многом с этим связано создание в 1963 году отдельного НИИ Автоматики и приборостроения под руководством Николая Пилюгина. Что касается радиоуправления, то оно возродилось в 1980-е годы в виде глобальных спутниковых навигационных систем.

Р-1 раскрутил маховик советской ракетной промышленности

С первого раза система управления Р-1 не сработала — в ходе запуска 17 сентября 1948 года ракета существенно отклонилась от трассы. Но уже через месяц состоялся успешный пуск.

О темпах работ созданной в конце 1940-х годов ракетной промышленности свидетельствует интенсивность пусков. За три оставшихся месяца 1948 года Р-1 запустили 8 раз, в 1949 году — 20 раз, и уже в 1950-м году модификация Р-1 была принята на вооружение. Такие темпы испытаний станут нормой для новых поколений ракет, а затем и для космических запусков СССР. За этой "традицией" стояла хорошо отлаженная и лишенная бюрократии машина, которая исправно работала до конца 1970-х годов.

Советские НИИ и заводы под руководством инженеров группы Сергея Королева в конце 1940-х годов в крайне сложных условиях смогли выдержать экзамен немецких конструкторов, открыв СССР дорогу к мировому лидерству в области ракетных технологий. Очень точно значение Р-1 описал академик Борис Черток: "Это был первый прорыв в совершенно новую область техники".

Чертежи первой баллистической ракеты Р-1 — здесь.