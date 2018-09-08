Этот тайник был заложен на пустыре неподалеку от дома Метсаваса на окраине Таллина. В последнее время за этим тайником вела слежку полиция безопасности Департамента оборонной полиции (КаПо), находящаяся в подчинении Министерства внутренних дел Эстонии. В ходе наблюдения у тайника и был зафиксирован Денис Метсавас.

Главные события разыгрались в конце тупиковой улицы Паэлилле, на расстоянии нескольких сотен метров от нее находится известная виймсиская лестница, по которой можно спуститься из Хаабнеэме в Виймси. Там и подтвердились подозрения спецслужб, что в главном штабе Сил обороны Эстонии работает "крот".

Рано утром 3 сентября Метсавас должен был около восьми часов прийти на новое рабочее место в Генштаб Кайтселийта. Но вместо этого он оказался вначале в автомобиле полиции, который задержал майора под предлогом обычной проверки. Однако на него надели наручники и повезли не в отделение, а в сторону тупиковой улицы Паэлилле. За полицейской машиной сзади сразу пристроились джипы КаПо. На пустыре, в конце тупиковой улицы, полицейский автомобиль ждал микроавтобус Volkswagen.

Там заместитель генерального директора КаПо Александер Тоотс озвучил Метсавасу причину задержания: "Денис Метсавас, Вас задержали по подозрению в государственной измене. В настоящий момент пройдет установление личности, после чего Вам зачитают ваши права".

Полиция безоасности опубликовало оперативное видео задержания подозреваемого в госизмене майора Дениса Метсаваса.

Следующие 20 минут задержанный провел на заднем сидении черного минивэна, давая первые объяснения. После этого все направились в расположенные рядом кусты, чтобы осмотреть тайник, сообщает Postimees. Контактным лицом майора Метсаваса, предположительно, был его отец, бывший советский пограничник Петр Волин.

Последовавшие обыски и осмотр носителей информации у Метсаваса и Волина подтвердили подозрения в поддержании задержанными связей с ГРУ и получение ими денег. Метсавас и Волин уже сообщили следствию о первом контакте с ГРУ, и обо всем, что было дальше, в последующие несколько лет.

На следующий день по решению Харьюского уездного суда Метсавас был арестован за государственную измену. Вместе с ним под арестом оказался и его отец — 65-летний Петр Волин, который оказывал содействие сыну в незаконной разведывательной деятельности.

Измену офицера планирования Генштаба Дениса Метсаваса уже назвали в Эстонии "очень серьезным ударом" для Сил обороны и государственной безопасности. Это может означать необходимость перепланировки в крайне чувствительной сфере, которая может затянуться на месяцы. Главнокомандующий Силами обороны Рихо Террас подтвердил, что Генштабу придется ликвидировать причиненный ущерб, количество и содержание информации, переданной в ГРУ, сейчас уточняется.

Метсавас и Волин, работавшие последние пять лет на Главное управление информации Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, — граждане Эстонии, но русские по национальности. Они получили гражданство в 1990-е годы в порядке натурализации. Отец Метсаваса ранее работал в службе исполнения наказаний Эстонии, а до этого служил в погранслужбе КГБ СССР. Ныне он на пенсии.

В связи с последними событиями Министерство юстиции Эстонии направило в парламент предложение изменить законодательство республики и разрешить лишать эстонского гражданства лиц, получивших его в порядке натурализации и обвиненных в государственной измене или в терроризме.