Раскрыты новые подробности переговоров Путина и Трампа

Издание утверждает, что в его распоряжении оказался меморандум под названием "Диалог по вопросам контроля над вооружениями", подготовленный на русском языке, и его перевод на английский. Этот документ, по ее данным, был получен от официального российского представителя, сообщившего, что ранее этот документ был предоставлен Трампу в Хельсинки.

Предложения Москвы предусматривают продление на 5 лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и срок действия которого истекает в 2021 году. Тогда стороны договорились ограничить количество ядерных боеголовок наземного базирования, на подводных лодках и бомбардировщиках полутора тысячами снарядов.

В тексте меморандума также говорится, что эти предложения предусматривают необходимость "вновь подтвердить обязательства", взятые на себя двумя сторонами в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, также рассматриваются перспективы заключения нового договора по космосу с предложением о неразмещении вооружений в космическом пространстве.

Кроме того, меморандум затрагивает растущую напряженность в Восточной Европе и предлагает Москве и Вашингтону "принять меры по предотвращению инцидентов при проведении военной деятельности в Европе, а также повышению доверия и транспарентности в военной сфере". Обеим сторонам предлагается "начать консультации экспертного уровня" для определения перечня дестабилизирующих вооружений, которые будут охватываться "механизмом контроля над вооружениями".

Документ предлагает проводить консультации по "стратегической стабильности" под руководством заместителя госсекретаря и заместителя главы МИД РФ, которые могли бы начать обсуждение ряда острых вопросов, в частности ситуации в Сирии. Также рекомендуется начать диалог в формате "два плюс два" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

Politico напоминает, что заместитель главы Пентагона Джон Руд в июле заявил о начале процесса согласования "места и времени проведения переговоров по стратегической стабильности", на которых, в частности, будут обсуждаться ядерные доктрины.

Как сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки, на саммите в Хельсинки не было утверждено каких-либо действий, кроме договоренности о том, что сторонам следует продолжать обсуждения, и президенты не получали друг от друга никаких письменных предложений.

Это заявление противоречит словам самого Владимира Путина, заявившего на пресс-конференции по итогам переговоров о переданной в Вашингтон записке с "рядом конкретных предложений" по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. При этом об отсутствии каких-либо тайных договоренностей ранее заявили и в Вашингтоне.

После встречи в Хельсинки президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел великолепную встречу с российским лидером, однако "фейковые" либеральные СМИ всеми способами пытаются преподнести эти контакты в негативном свете. Слово "великолепная" в своем Twitter он выделил прописными буквами.

По итогам встречи оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед, однако большинство американцев неодобрительно восприняли то, как президент страны держал себя на встрече с российским лидером. Также Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию по поводу приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.