"Большой плюс комплексов ПВО в том, что их легче развертывать. Им не нужны двухкилометровые бетонные взлетно-посадочные полосы, они очень мобильны и легко могут прикрывать подготовку к пуску батарей системы DF-21D", — отмечает эксперт в статье газеты "Известия".
По его мнению, комплексная система ПВО, создаваемая Китаем на приморских направлениях, состоит из самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (ДРЛО), тяжелых дальних истребителей и дальнобойных ракетных комплексов. "В создании самолетов ДРЛО КНР весьма преуспел. Но с разработкой ракетных систем и тяжелых истребителей у китайцев есть проблемы. Потому КНР и купила партию истребителей Су-35 и два-три полковых комплекта ПВО С-400", — считает специалист.
DF-21D считается первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой. Дальность ракеты, способной переносить ядерные (мощностью до 300 килотонн) боеголовки, оценивается в 2700 километров. Целеуказание осуществляется через радиолокационную и оптико-электронную аппаратуру спутников Yaogan, сообщает Lenta.ru.
США неоднократно заявляли, что считают DF-21D одной из главных угроз для своих авианосцев, ракета допускает использование в качестве противоспутникового оружия.
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