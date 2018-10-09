Российские зенитные ракетные системы С-400, которые Китай купил у России, позволят прикрывать подготовку к пуску батарей системы DF-21D, позволяющей при необходимости поражать эсминцы ВМС США. Об этом пишет в "Известиях" российский военный историк Дмитрий Болтенков.
Raketos S-400
© Sputnik / Scanpix

"Большой плюс комплексов ПВО в том, что их легче развертывать. Им не нужны двухкилометровые бетонные взлетно-посадочные полосы, они очень мобильны и легко могут прикрывать подготовку к пуску батарей системы DF-21D", — отмечает эксперт в статье газеты "Известия".

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По его мнению, комплексная система ПВО, создаваемая Китаем на приморских направлениях, состоит из самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (ДРЛО), тяжелых дальних истребителей и дальнобойных ракетных комплексов. "В создании самолетов ДРЛО КНР весьма преуспел. Но с разработкой ракетных систем и тяжелых истребителей у китайцев есть проблемы. Потому КНР и купила партию истребителей Су-35 и два-три полковых комплекта ПВО С-400", — считает специалист.

DF-21D считается первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой. Дальность ракеты, способной переносить ядерные (мощностью до 300 килотонн) боеголовки, оценивается в 2700 километров. Целеуказание осуществляется через радиолокационную и оптико-электронную аппаратуру спутников Yaogan, сообщает Lenta.ru.

США неоднократно заявляли, что считают DF-21D одной из главных угроз для своих авианосцев, ракета допускает использование в качестве противоспутникового оружия.

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