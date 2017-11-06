Согласно информации, опубликованной на странице Девина Келли в социальной сети LinkedIn, он окончил школу в 2009 году, а затем поступил на службу в Военно-воздушные силы США. Он отслужил там четыре года, а затем, вернувшись домой, некоторое время был преподавателем в местной летней церковной школе.
Келли был женат, а мать его супруги проживает в Саутерленд-Спрингс, где и произошла бойня.
Вскоре после стрельбы в церкви полиция города Сан-Антонио провела обыски в доме преступника, однако об их результатах пока ничего не известно. Примечательно, что на странице Келли в Facebook, которая к настоящему моменту уже удалена, фоновым рисунком была изображена автоматическая винтовка.
По данным СМИ, мужчина вошел в церковь во время утренней воскресной службы. Очевидцы рассказали, что он был одет в униформу, похожую на военную.
Согласно официальной информации, озвученной местной полицией, злоумышленник вошел в церковь с автоматом в руках, произвел несколько десятков выстрелов, после чего попытался скрыться с места происшествия на автомобиле. Жертвами стрелка стали 25 человек, еще 20 граждан получили ранения различной степени тяжести. СМИ ранее передавали, что в результате стрельбы погибли 27 человек.
Первоначально сообщалось, что преступник был ликвидирован полицейскими, однако в правоохранительных органах эту информацию опровергли: стрелка обнаружили в нескольких милях от места происшествия уже мертвым. Точные обстоятельства его смерти пока устанавливаются. По одной из версий, злоумышленника мог застрелить местный житель.
Известно, что среди погибших есть беременная женщина и дети, в том числе 14-летняя дочь пастора. Часть раненых была доставлена в военный госпиталь Brook Army Medical Center, остальных эвакуировали в местную больницу. Источники телеканала CNN сообщали, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Инцидент оперативно прокомментировал президент США Дональд Трамп, который в настоящий момент находится в азиатском турне. "Да прибудет бог с жителями Саутерленд-Спрингс. ФБР и правоохранители работают на месте происшествия. Я внимательно слежу за ситуацией из Японии", — заявил глава государства на своей странице в Twitter.
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