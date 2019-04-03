До условленного дня расставания, 12 апреля, остается чуть больше недели, и европейцы понемногу теряют терпение. Еще в ноябре 2018 года они согласовали с Терезой Мэй полюбовный "брексит", но британский парламент наотрез отказывается его утверждать.

Альтернатива - жесткий no deal "брексит". Большинство политиков, чиновников и бизнесменов по обе стороны Ла-Манша называют этот вариант худшим из возможных.

"С каждым днем no deal всё вероятнее", - сказал во вторник Мишель Барнье, который ведет переговоры от имени руководителей стран ЕС и Еврокомиссии. И повторил далеко не в первый раз: соглашение о разводе утверждено, другого никогда не будет, и потому его одобрение в парламенте Британии "было и остается единственным способом" избежать беспорядочного "брексита".

В законодательном органе ЕС - Европарламенте - за "брексит" отвечает Гай Верхофстадт. Он настроен еще пессимистичнее.

"Жесткий "брексит" теперь почти неизбежен", - написал он в понедельник после очередного раунда безрезультатных голосований в Лондоне.

"Кошмарный сценарий"

А без соглашения о выходе из ЕС у Британии остается два варианта: выйти, хлопнув дверью, или попросить остаться еще немного.

Просьба о длительной отсрочке - наиболее логичный из двух сценариев, поскольку беспорядочный "брексит" уже дважды был отклонен подавляющим большинством голосов в британском парламенте.

Однако во вторник после многочасового заседания правительства Мэй сказала, что будет просить не о продолжительной, а о короткой отсрочке, и надеется успеть к 22 мая, чтобы Британии не пришлось участвовать в выборах Европарламента.

Вряд ли это убедит ЕС. До сих пор европейцы говорили только о длительной отсрочке для радикальных перемен.

"Для чего нужна отсрочка? Чтобы провести новый референдум? Или досрочные выборы? Я не знаю, - сказал Барнье, рассуждая о возможности отложить развод на год или два. - Но нам точно не нужна длительная отсрочка для переговоров".

"Хотелось бы внести ясность: при любой длительной отсрочке никаких переговоров о пересмотре соглашения о выходе не будет. Никаких. Никогда. Как и не будет переговоров о будущих отношениях", - сказал он.

Поэтому предложенный Мэй вариант - пока оставить все как есть в надежде, что она за месяц сможет сплотить расколотые парламент и правительство и погасить самый серьезный политический кризис в современной истории Великобритании - из Брюсселя выглядит лишь как повышение ставок и еще полшага в пропасть.

А ЕС не любит играть ва-банк. Поэтому для Брюсселя заявление Мэй - страшный сон наяву, по определению европейского редактора Би-би-си Кати Адлер.

"Кошмарный сценарий для ЕС: Мэй приезжает на саммит на следующей неделе и просит об отсрочке, но без четкого плана, хоть это и было обязательным условием ЕС. Евросоюз ломает голову: сказать нет - назовут виновником no deal "брексита", сказать да - значит, застрять в дорогостоящей и разрушительной неопределенности", - описывает она настроения в Брюсселе.

Если ЕС согласится на короткую отсрочку до 22 мая, а британский парламент к этому времени так и не сможет утвердить соглашение о выходе, Британия либо вылетит из союза без соглашения, либо отзовет заявление о выходе и останется в нем.

Второй вариант подорвет политическую стабильность ЕС, поскольку сделает нелегитимным новый Европарламент, которому предстоит выбрать все руководящие органы Евросоюза. Его избирают в мае, соберется он в июле, а кампанию нужно запускать уже на следующей неделе - именно поэтому ЕС первый раз сдвинул дату прощания с 29 марта только на 12 апреля, а не на конец июня, как просила Мэй.

Первый же вариант - no deal - подорвет экономическую стабильность, поскольку чреват перебоями в торговле и финансах. Предупреждения об этом поступают ежедневно от бизнеса и чиновников, только во вторник их было несколько:

"Еще вчера рынки ставили на то, что Британия выйдет с соглашением, но теперь им придется заложить в цены растущий риск no deal, и это касается в том числе курса фунта". Франсуа Вильруа Де Гало, глава французского центробанка.

Риск беспорядочного "брексита" 12 апреля - существенный. "Мы не сможем купировать все негативные экономические последствия этого". Валдис Домбровскис, еврокомиссар, ответственный за финансовую стабильность ЕС.

Ford потратил десятки миллионов евро на подготовку к no deal. В лучшем случае - это деньги на ветер. В худшем случае беспорядочного "брексита" Ford столкнется с тарифами на 1 млрд долларов. Стивен Армстронд, глава Ford Europe.

"Вечные заложники"

Европейцы не скрывают, что хотели бы удержать Великобританию в ЕС, несмотря на то, что она всегда была привилегированным членом клуба: противилась политической интеграции, отказалась переходить на евро и платила членские взносы со скидкой.

Однако они против затяжного прощания, поскольку оно отвлекает ЕС от других важных дел. И против щедрых отступных, чтобы не возбуждать у других членов союза желание пойти по британским стопам. И конечно, против компромисса в вопросе ирландской границы: условия выхода Великобритании должны прежде всего учитывать интересы Ирландии, поскольку она остается членом ЕС.

"Мы никогда не бросим Ирландию и ирландцев, что бы ни случилось, потому что солидарность - основополагающая цель европейского проекта", - сказал во вторник президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с ирландским премьером Лео Варадкаром.

И заочно предупредил британцев, что довести дело до обвального "брексита" и свалить вину на ЕС не получится.

"Если Великобритания за три года не смогла найти решение, которое получило бы поддержку большинства, она де-факто сама выбрала выход из ЕС без соглашения", - сказал он.

"ЕС не может вечно оставаться заложником политического кризиса в Великобритании. Ответственность лежит на британцах - к 10 апреля им нужно представить убедительный альтернативный план, пользующийся поддержкой большинства".

Макрон примерно отразил настроения французов: 49% поддерживают отсрочку "брексита" ради полюбовного развода, но 46% предпочитают расстаться побыстрее и без соглашения, показал опрос, проведенный OpinionWay для газеты Les Echos и радиостанции Radio Classique.

И только канцлеру Германии Ангеле Меркель терпения не занимать.

"Я надеюсь, что мы найдем выход. Британский парламент сам решил, что не хочет беспорядочного "брексита", - сказала она.