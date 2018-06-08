В текущем году расходы на оборону стран НАТО без учета США, по оценкам, вырастут на 3,8 процента. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в четверг, 7 июня, в Брюсселе.
NATO vėliava

В 2017 году военные расходы европейских стран НАТО и Канады увеличились на 5,2 процента. В 2014 году страны НАТО договорились в течение десяти лет довести ассигнования на оборонные нужды до 2 процентов от объема ВВП. Однако в минувшем году этой цели, помимо США (3,57 процента ВВП), добились лишь три страны — Греция (2,36 процента), Великобритания (2,12) и Эстония (2,08 процента).

Как отметил Столтенберг, увеличение расходов европейских стран НАТО и Канады на оборону в 2018 году — уже четвертое подряд. В НАТО указали, что это соответствует приросту почти на 15 процентов за период с 2015 по 2018 годы. В абсолютных цифрах это означает, что НАТО увеличила расходы на оборону на 87,3 млрд долларов.

В марте Столтенберг заявил, что в текущем году планки в 2 процента от объема ВВП достигнут уже 8 стран НАТО. Германия, однако, не войдет в их число. В 2017 году расходы ФРГ на военные нужды составили 1,24 процента от объема ВВП, в будущем году они вырастут до 1,3 процента, а к 2025 году — до 1,5 процента ВВП.

Deutsche Welle
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