31-летний Джордж Пападопулос еще в октябре 2017 года признал себя виновным во лжи ФБР по вопросу о своих встречах с агентами и посредниками Москвы. Он также был осужден на год условно, 200 часов общественных работ и оштрафован на 9500 долларов.

Пападопулос стал первым членом команды Трампа, арестованным по обвинению в причастности к возможной попытке Кремля повлиять на исход американских президентских выборов в 2016 году.

Расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США с 2016 года занимаются комитеты по разведке обеих палат конгресса США. Основное расследование поручено вести спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Трамп категорически отрицает какие-либо контакты членов своей команды с Кремлем и связывает подозрения в свой адрес с желанием демократов отомстить за поражение на президентских выборах. Россия отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США.

Пападопулос работал в Лондоне аналитиком нефтяного рынка, до того, как в марте 2016 он не присоединился к предвыборной кампании Дональда Трампа, где он был советником по вопросам внешней политики. Белый дом настаивает, что Пападопулос занимал маленькую и незначительную должность, работал на волонтерских началах и не был причастен к важным решениям.

Однако известно, что Пападопулос присутствовал на нескольких встречах вместе с Трампом и другими высокопоставленными чиновниками, такими как генпрокурор Джефф Сешнс, а также на встрече с представителем британского МИД. Он также организовывал встречи на высоком уровне.

По версии следователей, Пападопулос вступил в контакт с таинственным лондонским профессором Джозефом Мифсудом, который сказал, что у России есть компромат на соперника Трапа Хиллари Клинтон в виде "тысяч имейлов".

Джордж Пападопулос сказал Дональду Трампу и членам его команды, занимавшихся вопросами национальной безопасности, что он может организовать встречу Трампа и Путина в преддверии ноябрьских выборов 2016 года.

В докладе о личности Пападопулоса представленного суду перед вынесением приговора говорится: "Хотя некоторые из присутствовавших отвергли предложение Джорджа, Трамп одобрительно кивнул и передал этот вопрос Джеффу Сешнсу, которому, судя по всему, эта идея понравилась, и он сказал, что кампания Трампа должна рассмотреть этот вопрос".

Джордж Пападопулос сказал о своих встречах с профессором Мифсудом в пабе, где он пил с австралийским дипломатом. Дипломат сообщил об этом американским властям в середине 2016 года.