31-летний Джордж Пападопулос еще в октябре 2017 года признал себя виновным во лжи ФБР по вопросу о своих встречах с агентами и посредниками Москвы. Он также был осужден на год условно, 200 часов общественных работ и оштрафован на 9500 долларов.
Пападопулос стал первым членом команды Трампа, арестованным по обвинению в причастности к возможной попытке Кремля повлиять на исход американских президентских выборов в 2016 году.
Расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США с 2016 года занимаются комитеты по разведке обеих палат конгресса США. Основное расследование поручено вести спецпрокурору Роберту Мюллеру.
Трамп категорически отрицает какие-либо контакты членов своей команды с Кремлем и связывает подозрения в свой адрес с желанием демократов отомстить за поражение на президентских выборах. Россия отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США.
Пападопулос работал в Лондоне аналитиком нефтяного рынка, до того, как в марте 2016 он не присоединился к предвыборной кампании Дональда Трампа, где он был советником по вопросам внешней политики. Белый дом настаивает, что Пападопулос занимал маленькую и незначительную должность, работал на волонтерских началах и не был причастен к важным решениям.
Однако известно, что Пападопулос присутствовал на нескольких встречах вместе с Трампом и другими высокопоставленными чиновниками, такими как генпрокурор Джефф Сешнс, а также на встрече с представителем британского МИД. Он также организовывал встречи на высоком уровне.
По версии следователей, Пападопулос вступил в контакт с таинственным лондонским профессором Джозефом Мифсудом, который сказал, что у России есть компромат на соперника Трапа Хиллари Клинтон в виде "тысяч имейлов".
Джордж Пападопулос сказал Дональду Трампу и членам его команды, занимавшихся вопросами национальной безопасности, что он может организовать встречу Трампа и Путина в преддверии ноябрьских выборов 2016 года.
В докладе о личности Пападопулоса представленного суду перед вынесением приговора говорится: "Хотя некоторые из присутствовавших отвергли предложение Джорджа, Трамп одобрительно кивнул и передал этот вопрос Джеффу Сешнсу, которому, судя по всему, эта идея понравилась, и он сказал, что кампания Трампа должна рассмотреть этот вопрос".
Джордж Пападопулос сказал о своих встречах с профессором Мифсудом в пабе, где он пил с австралийским дипломатом. Дипломат сообщил об этом американским властям в середине 2016 года.
У "создателя" "Новичка" диагностирован рак в последней стадии (1)
Проживающий в США 83-летний химик Вил Мирзаянов, который...
Глава МИД Латвии: усилия России по дестабилизации безопасности имеют долговременный характер (10)
Усилия России по дестабилизации Евроатлантической...
Раскрыты подробности задержания эстонского майора, работавшего на Россию (1)
Задержанный в Эстонии по обвинению в шпионаже...
США начали учения в Сирии в ответ на предостережения России (6)
Международная антитеррористическая коалиция...
"Рашагейт": Бывший советник Трампа получил срок за ложь ФБР (1)
Бывший советник Дональда Трампа , со слов которого,...
TOP новостей
Деятели искусства из стран Европы призвали отменить проведение "Евровидения" в Израиле (17)
Издание Guardian опубликовало открытое письмо около...
Из-за отсутствия границы между Беларусью и Россией страдают тысячи иностранцев (13)
Многие туристы выезжают из Беларуси в соседнюю...
ЕС отверг основные пункты британского плана "Брекзита" (9)
Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель...
В Литве снизились темпы распространения ВИЧ-инфекции (7)
В этом году зарегистрировано в 1,6 раза меньше новых...
Регуляторы стран Балтии подписали соглашение о распределении затрат при синхронизации (32)
Регуляторы передающих сетей Литвы , Латвии и Эстонии...