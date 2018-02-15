Десятки россиян, пострадавших в результате авиаудара коалиции США по проправительственным силам в Сирии, находятся на лечении в госпиталях Минобороны РФ. Об этом в сообщила агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

Собеседники агентства рассказали, что раненые лечатся в военных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга. Один из них добавил, что число погибших продолжает расти, потому что некоторые умирают от полученных ранений.

Координатор незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин также подтвердил, что раненные в результате удара коалиции США россияне сейчас находятся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. "Есть такая информация. Сколько всего поступило в больницы, понятия не имею, мне эта информация недоступна. Я знаю, что доставлены, в частности, в Москве в Бурденко и Вишневского", — сказал он в интервью агентству РИА "Новости".

Противоречивые данные о числе погибших

Коалиция США 7 февраля нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Это произошло после того, как отряд из 500 человек атаковал позиции "Сирийских демократических сил", которых поддерживает коалиция.

Как сообщают СМИ, под удар коалиции попали российские наемники, сражавшиеся на стороне проправительственных сил, однако официально эта информация не подтверждалась. По различным данным, в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян. В Минобороны заявили, что при ударе погибли только сирийцы.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена семерых россиян, погибших при ударе коалиции. Все они, по данным CIT, были наемниками "ЧВК Вагнера". Кроме того, "Другая Россия" сообщила о гибели их активиста Кирилла Ананьева.

Версия Лимонова

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов 14 февраля сообщил, что в Сирии пропал еще один активист партии. "Еще один наш нацбол пропал у нас в Сирии, не выходит на связь, надеемся, отыщется", — написал он в своем блоге. Он также сообщил, что в районе американского авиаудара оказались две роты из четырех негосударственных военизированных формирований. "Они действительно отправились к нефтяному месторождению. Бойцы были все обстрелянные, прошедшие через войны, профессионалы. Сколько людей погибло, пока трудно сказать", — написал Лимонов.

По данным "Новой газеты", в результате американского удара под Дейр-эз-Зором погибли 13 россиян. "Уже после авиационно-артиллерийского удара, по сведениям наших источников в Сирии, выяснилось, что в колонне были и россияне. 13 из них погибли, еще полтора десятка получили ранения", — сообщила "Новая газета" 13 февраля.

Газета "Коммерсант", ссылаясь на военный источник, сообщила 14 февраля, что в результате американского удара под Дейр-эз-Зором погибли 11 граждан РФ.

В Кремле ничего не знают о погибших

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал СМИ не руководствоваться ошибочной информацией о якобы гибели россиян в Сирии. "Призываем все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, даже не быть в плену у искаженных данных", заявил Песков 14 февраля журналистам. По его словам, ему ничего не известно о погибших.